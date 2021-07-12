Прикордонники ЄС починають термінову операцію на кордоні Литви через мігрантів з Білорусі (відео)

Число мігрантів з Білорусі зросло у 20 разів порівняно з минулим роком. Сама Литва вже почала захищатися від сусіда колючим дротом.

Агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів (Frontex) почало прискорену прикордонну інтервенцію на кордоні Білорусі та Литви, щоб допомогти зі зростанням міграційного тиску. Про це йдеться на сторінці агентства у Twitter.

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Рішення прийняли після офіційного запиту з боку уряду Литви, який надійшов ввечері в суботу, 10 липня. 1 липня Frontex уже відправляв у цю країну офіцерів і техніку.

"Ситуація на кордоні Литви з Білоруссю залишається тривожною. Я вирішив відправити в Литву термінове прикордонне втручання, щоб зміцнити зовнішній кордон ЄС", — сказав виконавчий директор Frontex Фабріс Леггері.

За його словами, у країну відправлять додаткових прикордонників, патрульні автомобілі та спеціальних офіцерів для проведення співбесід з мігрантами для збору інформації.

"ЄС — це солідарність у дії", — зазначив Леггері.

Протягом першого тижня липня литовська влада зафіксувала понад 800 нелегальних перетинів свого кордону з території Білорусі. Більшість прибулих — з Республіки Конго, Гамбії, Гвінеї, Малі та Сенегалу. З початку року затримали понад півтори тисячі нелегалів — це у 20 разів більше, ніж за весь 2020-й. У країні оголосили режим надзвичайної ситуації.

У той же час, як повідомляє Міністерство закордонних справ Литви, країна вже активно почала встановлювати огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. У планах — протягнути паркан на 550 км, що становитиме більшу частину кордону.

На паркані зупинятися не збираються — у зовнішньополітичному відомстві вважають за доцільне побудувати стіну вартістю близько 41 млн євро.

Литва безпосередньо звинувачує свого сусіда в організації перетину кордону мігрантами. Під час візиту в Польщу 11 липня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс "не дозволить білоруському режиму використовувати мігрантів у ролі політичної зброї". Глава держави на зустрічі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою підкреслив, що необхідно зміцнювати східний кордон ЄС шляхом ефективного запобігання незаконним міграційним потокам з Білорусі.

Як повідомлялося раніше, президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав повністю перекрити кордон з Україною. Причиною такого рішення, за його словами, стала "величезна кількість зброї", яка надходить з нашої країни.

Нагадаємо, Лукашенко ввів безвіз для громадян 73 країн для проведення вакцинації від коронавірусу. Раніше президент Білорусі заявляв, що їхня країна не прийматиме літаки з України через закриття авіапростору для білоруських літаків.