Пограничники ЕС начинают срочную операцию на границе Литвы из-за мигрантов из Беларуси (видео)

Число мигрантов из Беларуси выросло в 20 раз по сравнению с прошлым годом. Сама Литва уже начала ограждаться от соседа колючей проволокой.

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) начало ускоренную пограничную интервенцию на границе Беларуси и Литвы, чтобы помочь с растущим миграционным давлением. Об этом говорится на странице агентства в Twitter.

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Решение приняли после официального запроса со стороны правительства Литвы, которое поступила вечером в субботу, 10 июля. 1 июля Frontex уже отправлял в эту страну офицеров и технику.

"Ситуация на границе Литвы с Беларусью остается тревожной. Я решил отправить в Литву срочное пограничное вмешательство, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС", — сказал исполнительный директор Frontex Фабрис Леггери.

По его словам, в страну отправят дополнительных пограничников, патрульные автомобили и специальных офицеров для проведения собеседований с мигрантами для сбора информации.

"ЕС — это солидарность в действии", — отметил Леггери.

В течение первой недели июля литовские власти зафиксировали больше 800 нелегальных пересечений своей границы с территории Беларуси. Большинство прибывших — из Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала. С начала года задержали более полутора тысяч нелегалов — это в 20 раз больше, чем за весь 2020-й. В стране объявили режим чрезвычайной ситуации.

В то же время, как сообщает Министерство иностранных дел Литвы, страна уже активно начала устанавливать ограждения из колючей проволоки на границе с Беларусью. В планах — протянуть забор на 550 км, что составит большую часть границы.

На заборе останавливаться не собираются — во внешнеполитическом ведомстве считают целесообразным построить стену стоимостью около 41 млн евро.

Литва напрямую обвиняет своего соседа в организации пересечения границы мигрантами. Во время визита в Польшу 11 июля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс "не позволит белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия".Глава государства на встрече со своим польской коллегой Анджеем Дудой подчеркнул, что необходимо укреплять восточную границу ЕС путем эффективного предотвращения незаконных миграционных потоков из Беларуси.

Как сообщалось ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной. Причиной такого решения, по его словам, стало "огромное количество оружия", которое поступает из нашей страны.

Напомним, Лукашенко ввел безвиз для граждан 73 стран для проведения вакцинации от коронавируса. Ранее президент Беларуси заявлял, что их страна не будет принимать самолеты из Украины из-за закрытия авиапространства для белорусских самолетов.