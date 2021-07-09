Через потік мігрантів. Литва почала захищати кордон із Білоруссю (фото)

З початку року в Литву проникло більше 1 500 білорусів, за минулу добу — 37. Для більшого контролю за потоками людей, прикордонники ставлять колючий дріт.

Литовська армія почала встановлення огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє литовське видання LRT.

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Огорожу почали прокладати для більшого контролю за потоком нелегальних мігрантів із Білорусі. У Міноборони Литви сподіваються, що таке рішення дозволить патрулям прикордонників і військовим швидше реагувати на порушників.

"Це буде колючий дріт, його подолати складно і небезпечно, тому така огорожа має значний гальмівний вплив", — сказав міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Фото: LRT

Він додав, що військові постійно співпрацюють з Міністерством внутрішніх справ та Службою охорони держкордону для контролю литовсько-білоруського кордону.

Фото: LRT

За інформацією Служби охорони держкордону Литви з початку року були затримані 1 546 нелегальних мігрантів, що у 18 разів більше, ніж за весь 2020 рік. З 8 на 9 липня прикордонники затримали 37 осіб. У Литві введений режим надзвичайної ситуації через потік людей з Білорусі.

Нагадаємо, з 3 травня виїзд із Білорусі став платним. Для перетину на автомобілі потрібно буде сплатити збір 9 євро. Зазначимо, що Лукашенко розпорядився перекрити кордон з Україною через "величезну кількість зброї". Однак у Держприкордонслужбі змін у роботі не спостерігають.