"Змін не спостерігаємо", — прикордонники України про ситуацію з Білоруссю

Прикордонники також спростували слова Лукашенка про нібито поставки зброї, уточнивши, що сторони фіксували падіння в 6,9 раз за підсумками минулого року.

У Держприкордонслужбі заявили, що вони не отримували офіційних повідомлень від білоруської сторони, які б підтверджували заяву Лукашенка про закриття кордонів з Україною.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Повідомляється, що останнім часом на ділянках кордону, які служать на "зеленій ділянці" кордону з Білоруссю і в пунктах пропуску не спостерігають істотних змін в організації пропуску та охорони кордону.

При цьому в службі зазначають, що твердження про зростання кількості протиправних дій на кордоні неправильне.

"Також варто зазначити, що Державна прикордонна служба України та Держприкордонкомітет Білорусі періодично обробляють загальні аналізи загроз і загальні звіти, які підписуються у межах прикордонно-представницької роботи. В останньому такому звіті (за підсумками минулого року) прикордонники Білорусі зазначали зменшення у 6,9 рази кількості виявленого зброї на кордоні з нашою країною", — вказують у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, сьогодні, 2 липня президент Лукашенко розпорядився повністю перекрити кордон Білорусі з Україною. За його словами, з українського боку йде "величезна кількість зброї". А Україна разом з іншими країнами спонсорує "сплячі терористичні осередки".