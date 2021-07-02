"Изменений не наблюдаем", - пограничники Украины о ситуации с Беларусью

Пограничники также опровергли слова Лукашенко про якобы поставки оружия, уточнив, что стороны фиксировали падение в 6,9 раз по итогам прошлого года.

В Госпогранслужбе заявили, что они не получали официальных сообщений от белорусской стороны, которое бы подтверждали заявление Лукашенко о закрытии границ с Украиной.

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Сообщается, что последнее время на участках границы, которые служат на "зеленом участке" границы с Беларусью и в пунктах пропуска не наблюдают существенных изменений в организации пропуска и охраны границы.

При этом в службе отмечают, что утверждения о росте количества противоправных действий на границе неверно.

"Также стоит отметить, что Госпогранслужба Украины и Госпогранкомитет Беларуси периодически обрабатывают общие анализы угроз и общие отчеты, которые подписываются в рамках погранично-представительской работы. В последнем таком отчете (по итогам прошлого года) пограничники Беларуси отмечали уменьшение в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной", — указывают в Госпогранслужбе.

Напомним, сегодня, 2 июля президент Лукашенко распорядился полностью перекрыть границу Беларуси с Украиной. По его словам, с украинской стороны идет "огромное количество оружия". А Украина вместе с другими странами спонсирует "спящие террористические ячейки".