Из-за потока мигрантов. Литва начала ограждать границу с Беларусью (фото)
С начала года в Литву проникло более 1500 белорусов, за минувшие сутки — 37. Для большего контроля за потоками людей, пограничники ставят колючую проволоку.
Литовская армия начала установку ограждения из колючей проволоки на границе с Беларусью. Об этом сообщает литовское издание LRT.
Ограждение начали прокладывать для большего контроля за потоком нелегальных мигрантов из Беларуси. В Минобороны Литвы надеются, что такое решение позволит патрулям пограничников и военным быстрее реагировать на нарушителей.
"Это будет колючая проволока, ее преодолеть сложно и опасно, поэтому такое ограждение имеет значительное тормозящее воздействие", — сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.
Он добавил, что военные постоянно сотрудничают с МВД и Службой охраны госграницы для контроля литовско-белорусской границы.
По информации Службы охраны госграницы Литвы с начала года было задержано 1546 нелегальных мигрантов, что в 18 раз больше, чем за весь 2020 год. С 8 на 9 июля пограничники задержали 37 человек. В Литве введен режим чрезвычайной ситуации из-за потока людей из Беларуси.
Напомним, с 3 мая выезд из Беларуси стал платным. Для пересечения на автомобиле нужно будет уплатить сбор 9 евро. Отметим, что Лукашенко распорядился перекрыть границу с Украиной из-за "огромного количества оружия". Однако в Госпогранслужбе изменений в работе не наблюдают.