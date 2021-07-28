Україна передасть Литві колючий дріт для стримування мігрантів з Білорусі

Влада Білорусі вирішила помститися Вільнюсу за підтримку опозиції, провокуючи збільшення потоку біженців із країн Африки, Азії та Близького Сходу.

Кабмін затвердив проект указу Володимира Зеленського про виділення Литві гуманітарної допомоги, повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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За його словами, Україна передасть колючий дріт Литві, яка зіткнулася з безпрецедентною міграційною кризою.

Дмитро Кулеба зазначив, що такого випадку ще не було, коли гуманітарна допомога виділяється у вигляді колючого дроту.

"Олександр Лукашенко вирішив "помститися" Литві за жорстку позицію щодо себе ... провокуючи потік біженців із країн Азії, Африки та Близького Сходу, які прагнуть прорватися в Литву з Білорусі. Масштаб лиха такий: з 1 січня по 27 липня на литовсько-білоруському кордоні затримано 2839 нелегальних мігрантів. Це в 35 разів перевищує минулорічний показник. Литва взялася терміново зміцнювати кордон, але минулого тижня виявилося, що їй не вистачає ... колючого дроту", — зазначив міністр закордонних справ в своєму Facebook.

Україна та Литва зараз опрацьовують конкретні обсяги виділеної гуманітарної допомоги, а затвердження проекту указу президента Володимира Зеленського символічно сталося в першу річницю заснування Люблінського трикутника.

"Ми з Литвою союзники і друзі не на словах, а в реальних справах. Ми завжди будемо стояти поруч один із одним в успіхах і складних ситуаціях", — підсумував Дмитро Кулеба.

Раніше Фокус повідомляв, що Литва почала захищати кордон із Білоруссю через потік мігрантів. У Литві введений режим надзвичайної ситуації через потік людей із Білорусі, а Міноборони країни сподівається, що огорожі з колючого дроту дозволять патрулям прикордонників і військовим швидше реагувати на порушників.

Також Фокус розповідав, що прикордонники ЄС починають термінову операцію на кордоні Литви через мігрантів із Білорусі. Число мігрантів із Білорусі зросла в 20 разів у порівнянні з минулим роком. У Литві відправлять додаткових прикордонників, патрульні автомобілі та спеціальних офіцерів для проведення співбесід із мігрантами для збору інформації.