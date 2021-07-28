Украина передаст Литве колючую проволоку для сдерживания мигрантов из Беларуси

Власти Беларуси решили отомстить Вильнюсу за поддержку оппозиции, провоцируя увеличение потока беженцев из стран Африки, Азии и Ближнего Востока.

Кабмин утвердил проект указа Владимира Зеленского о выделении Литве гуманитарной помощи, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, Украина передаст колючую проволоку Литве, которая столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом.

Дмитрий Кулеба отметил, что такого случая еще не было, когда гуманитарная помощь выделяется в виде колючей проволоки.

"Александр Лукашенко решил "отомстить" Литве за жесткую позицию в отношении себя … провоцируя поток беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, стремящихся прорваться в Литву из Беларуси. Масштаб беды таков: с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе задержаны 2839 нелегальных мигрантов. Это в 35 раз превышает прошлогодний показатель. Литва взялась срочно укреплять границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает… колючей проволоки", — отметил министр иностранных дел в своем Facebook.

Украина и Литва сейчас прорабатывают конкретные объемы выделяемой гуманитарной помощи, а утверждение проекта указа президента Владимира Зеленского символически случилось в первую годовщину основания Люблинского треугольника.

"Мы с Литвой союзники и друзья не на словах, а в реальных делах. Мы всегда будем стоять рядом друг с другом в успехах и сложных ситуациях", — подытожил Дмитрий Кулеба.

Ранее Фокус сообщал, что Литва начала ограждать границу с Беларусью из-за потока мигрантов. В Литве введен режим чрезвычайной ситуации из-за потока людей из Беларуси, а Минобороны страны надеется, что ограждения из колючей проволоки позволят патрулям пограничников и военным быстрее реагировать на нарушителей.

Также Фокус рассказывал, что пограничники ЕС начинают срочную операцию на границе Литвы из-за мигрантов из Беларуси. Число мигрантов из Беларуси выросло в 20 раз по сравнению с прошлым годом. В Литве отправят дополнительных пограничников, патрульные автомобили и специальных офицеров для проведения собеседований с мигрантами для сбора информации.