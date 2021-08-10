Латвия из-за мигрантов из Беларуси объявила на границе режим ЧС

Режим будет действовать до 10 ноября. Пограничникам разрешили применять к нелегальным мигрантам физическую силу и спецсредства.

Правительство Латвии объявило о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью в связи с чрезмерным наплывом мигрантов из этой страны, информирует во вторник, 10 августа Delfi.

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Данный режим ЧС вводится в среду, 11 августа и продлится до 10 ноября в трех краях страны: Лудзенском, Аугшдаугавском и Краславском, а также в городе Даугавпилс.

Власти Латвии позволили пограничникам применять в отношении незаконных мигрантов специальные средства и физическую силу с целью возвращения в Беларусь тех людей, которые незаконно перешли границу. Помогать им в этом будут полицейские и военные.

Накануне о введении режима ЧС просила глава внешнеполитического ведомства Латвии Мария Голубева. Связано это со значительно возросшим потоком незаконных мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-латвийскую границу.

Сообщается, что с 6 августа через границу незаконно проникли 283 человека, а всего с начала 2021 года пограничниками были задержаны 343 нарушителя государственной границы.

Напомним, в начале прошлого месяца Литва начала ограждать границу с Беларусью в связи с потоком нелегальных мигрантов из этой страны.

Позже Кабмин Украины утвердил проект указа президента Владимира Зеленского о выделении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для сдерживания мигрантов из Беларуси.

Фокус сообщал также, что пограничники Евросоюза начали срочную операцию на границе Литвы из-за мигрантов из Беларуси в связи с тем, что число нелегалов из этой страны выросло в 20 раз по сравнению с 2020 годом.