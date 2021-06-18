Нафта, банки і телекомунікації: в ЄС узгодили нові санкції проти Білорусі

Експерти також затвердили жорсткіше ембарго на поставки зброї і обмеження на закупівлю тютюнових виробів.

В Європейському союзі узгодили нові секторальні санкції проти Білорусі. Рікард Юзвяк, журналіст "Радіо Свобода", на своїй сторінці у Twitter написав, що обмеження торкнуться трьох сфер: банківської справи, нафти та калійних добрив.

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"Стало зрозуміло, що існує угода про секторальні санкції ЄС щодо Білорусі за трьома сферами з політичним "зеленим світлом" на раді із закордонних справ у понеділок", — зазначив Юзвяк.

За його словами, остаточне рішення про ці санкції повинно бути прийнято вже найближчим часом.

Про нові європейських санкції щодо Білорусі повідомляє і видання Reuters з посиланням на МЗС Австрії і трьох дипломатів.

Зазначається, що країни Євросоюзу досягли домовленості щодо нових обмежень у фінансовому секторі, а саме заборон на: нові позики, торгівлю цінними паперами, купівлю короткострокових облігацій та інвестиційні послуги.

"Цією угодою ЄС посилає чіткий і цілеспрямований сигнал проти нестерпних репресій з боку білоруського режиму", сказано в заяві МЗС Австрії.

Повідомляється, що європейські лідери зберуться для прийняття цих санкцій у четвер, 24 червня.

Також журналісти стверджують, що експерти ЄС погодили заборону на експорт до Білорусі будь-якого телекомунікаційного обладнання, яке може бути використане для шпигунства, і на імпорт калійних добрив, жорсткіше ембарго на поставки зброї, включаючи мисливські рушниці, і обмеження на закупівлю тютюнових виробів з нафтопродуктами з Білорусі.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що 23 травня в аеропорту Мінська затримали опозиціонера і ексголовреда NEXTA Романа Протасевича. Літак RyanAir, на борту якого був Протасевич, екстрено посадили в Мінську через повідомлення про нібито "замінування" борту.

Через цей інцидент в кінці травня цілий низка авіакомпаній прийняли рішення відмовитися пролітати над територією Білорусі. А 10 червня Європарламент закликав відключити країну від системи SWIFT, усунути її від участі в Олімпійських іграх і відібрати у білоруського державного телеканалу "ТВР" право транслювати Євро-2020.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що під нові санкції в Білорусі можуть потрапити 71 фізособа і 7 юросіб.