Санкції проти Білорусі: обмеження торкнуться 71 людину і 7 організацій, — Bloomberg

Йдеться про суддів, прокурорів, правоохоронців, членів парламенту й уряду. Також це торкнеться бізнесменів, пов'язаних з режимом Лукашенка.

Європейський Союз запропонує ввести санкції щодо 71 людини і семи організацій у рамках нового раунду санкцій проти Білорусі. Про це в четвер, 10 червня, повідомляє Bloomberg з посиланням на власне джерело.

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У матеріалі йдеться, що цей крок обумовлений діями Мінська, зокрема, силовим придушенням протестів після президентських виборів і примусовою посадкою літака Ryanair з журналістом Романом Протасевичем на борту.

У список осіб, які потраплять під обмеження, як стверджує джерело, входять судді і прокурори, які брали участь у винесенні вироків учасникам протесту, члени парламенту, уряду і правоохоронних органів, а також бізнесмени, пов'язані з режимом.

"Є також жменька компаній та експортерів, які працюють у різних галузях, яких звинувачують у підтримці уряду Лукашенка і його репресії щодо громадянського суспільства", — йдеться в матеріалі.

Перш ніж вступити в силу, обмеження повинні бути прийняті країнами-членами. Їх введення буде означати, що перерахованим особам заборонено виїжджати в Євросоюз, а будь-які активи на території спільноти будуть заморожені.

Терміни введення санкцій будуть залежати від здатності 27 країн ЄС дійти до досягнення відповідної домовленості.

Єврокомісія відмовилася давати коментарі журналістам з цього приводу.

Нагадаємо, Європарламент у четвер, 10 червня, більшістю голосів ухвалив резолюцію, якою закликав відключити Білорусь від системи SWIFT, усунути її від Олімпійських ігор у Токіо і відібрати права на трансляцію Євро-2020 у білоруського державного телебачення "ТВР" і передати їх "Белсат ТБ " на безкорисливій основі.

Фокус повідомляв, що 23 травня в аеропорту Мінська затримали опозиціонера й ексголовреда NEXTA Романа Протасевича. Літак RyanAir, на борту якого був Протасевич, екстрено посадили в Мінську через повідомлення про нібито "замінування" транспортного засобу.