Европарламент призвал отключить Беларусь от системы SWIFT

Также предлагается отстранить страну от участия в Олимпийских играх в Токио и лишить государственное телевидение права транслировать Евро-2020.

Европарламент в четверг, 10 июня, большинством голосов принял резолюцию, которой призвал отключить Беларусь от системы SWIFT, отстранить ее от Олимпийских игр в Токио и отобрать права на трансляцию Евро-2020 у белорусского государственного телевидения "ТВР" и передать их "Белсат ТВ" на безвозмездной основе. Об этом написал у себя в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

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Также призывается ввести новые санкции против Беларуси, а также к расследованию роли РФ в принудительной посадке самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту.

"Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги", — говорится в резолюции.

Как говорится в проекте Европарламента, Беларусь должна быть подвергнута и персональным санкциям в отношении конкретных граждан. Речь идет о персональных санкциях против Марата Маркова из-за интервью с задержанным Протасевичем, а также о четвертом пакете санкций против властей. Что касается секторальных санкций, Беларусь, по мнению европарламентариев, должна прекратить торговать с ЕС сырой нефтью и нефтепродуктами, а также продуктами калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности.

Некоторые санкции могут ударить и по гражданам Беларуси – SWIFT хотят временно отключить для этой страны.

По мнению депутатов ЕС, Беларусь необходимо исключить из международных спортивных организаций и ограничить доступ национальной сборной к международным соревнованиям, в том числе Олимпийским играм в Токио. Также предлагается лишить государственное телевидение Беларуси права на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и передать это права телеканалу "Белсат", который считается независимым.

Следует отметить, что резолюция не является обязательной для исполнения.

Фокус сообщал, что 23 мая в аэропорту Минска задержали оппозиционера и экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Самолет RyanAir, на борту которого был Протасевич, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о якобы "минировании" транспортного средства.

Также Протасевич расплакался во время разговора с журналистом Маратом Марковым на белорусском государственном СМИ.

В свою очередь, родители оппозиционера Дмитрий и Наталья заявили, что в интервью, которое показали на государственном канале ОНТ, видны синяки на шее Романа и следы наручников на руках.