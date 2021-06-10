Європарламент закликав відключити Білорусь від системи SWIFT і ввести секторальні санкції

Також пропонується усунути країну від участі в Олімпійських іграх у Токіо та позбавити державне телебачення права транслювати Євро-2020.

Європарламент у четвер, 10 червня, більшістю голосів ухвалив резолюцію, якою закликав відключити Білорусь від системи SWIFT, усунути її від Олімпійських ігор у Токіо та позбавити права на трансляцію Євро-2020 у білоруського державного телебачення "ТВР" і передати їх "Белсат ТБ" на безкоштовній основі. Про це написав у себе в Twitter журналіст Рікард Юзвяк.

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Також закликається ввести нові санкції проти Білорусі, а також до розслідування ролі РФ у примусовій посадці літака Ryanair із Романом Протасевичем на борту.

"Закликаємо Раду ЄС якомога швидше розширити список осіб та організацій, на які поширюються санкції ЄС, додавши туди відповідальних за перехоплення і примусову посадку рейсу Ryanair, а також за затримання Романа Протасевича та Софії Сапеги", — йдеться в резолюції.

Як говориться в проекті Європарламенту, Білорусь повинна бути піддана і персональним санкціям щодо конкретних громадян. Йдеться про персональні санкції проти Марата Маркова через інтервʼю із затриманим Протасевичем, а також про четвертий пакет санкцій проти влади. Що стосується секторальних санкцій, Білорусь, на думку європарламентарів, повинна припинити торгувати з ЄС сирою нафтою і нафтопродуктами, а також продуктами калійної, сталеливарної і деревообробної промисловості.

Деякі санкції можуть вдарити і по громадянах Білорусі — SWIFT хочуть тимчасово відключити для цієї країни.

На думку депутатів ЄС, Білорусь необхідно виключити з міжнародних спортивних організацій та обмежити доступ національної збірної до міжнародних змагань, зокрема Олімпійських ігор у Токіо. Також пропонується позбавити державне телебачення Білорусі права на трансляцію матчів чемпіонату Європи з футболу та передати це право телеканалу "Белсат", який вважається незалежним.

Слід зазначити, що резолюція не є обовʼязковою для виконання.

Фокус повідомляв, що 23 травня в аеропорту Мінська затримали опозиціонера й ексголовреда NEXTA Романа Протасевича. Літак RyanAir, на борту якого був Протасевич, екстрено посадили в Мінську через повідомлення про нібито "замінування" транспортного засобу.

Також Протасевич розплакався під час розмови із журналістом Маратом Марковим на білоруському державному ЗМІ.

Зі свого боку, батьки опозиціонера Дмитро та Наталя заявили, що в інтервʼю, яке показали на державному каналі ОНТ, видно синці на шиї Романа і сліди наручників на руках.