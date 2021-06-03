Протасевич расплакался в интервью белорусскому гостелеканалу (видео)

Оппозиционер заявил, что "переосмыслил многие вещи" и хотел бы начать жить "обычной спокойной жизнью". После сказанного основатель NEXTA схватился руками за лицо и больше ничего не говорил.

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич во время разговора с журналистом белорусского государственного СМИ расплакался. Премьера интервью оппозиционера вышла в четверг, 3 июня, на телеканале "ОНТ".

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"Я переосмыслил для себя очень многие вещи. И я никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то эти грязные игры и разборки. Я просто хочу надеяться, что смогу со всем справиться и жить просто обычной спокойной жизнью. Завести семью, детей. Перестать бежать от чего-то. Извините…", – заявил Протасевич, после чего закрыл свое лицо руками.

Во время интервью Протасевич также заявил, что ему все равно, что о нем подумают его соратники после того, как увидят данное интервью.

"Я почти уверен, что очень многие начнут меня публично обсуждать, а также что какие-то акции поддержки, которые они планировали ранее, сойдут на нет. Не удивлюсь, если многие назовут меня якобы предателем. Но мне абсолютно все равно, что будут говорить они. Я нахожусь здесь и сейчас и я, правда, хочу сделать все, чтобы исправить свои ошибки", – рассказал он.

В ходе диалога с журналистом основатель NEXTA заявил, что белорусские силовики – действующие и в отставке – передавали информацию о своих коллегах, которая потом публиковалась в открытом доступе.

"Исходя из того, что знаю я, многие данные действительно передавались экс-силовиками, кем-то, кого называют емким словом "крысы". Которые просто легко выдавали своих коллег, бывших коллег и так далее", – заявил он.

Протасевич также заявил об "огромном множестве внутренних конфликтов" в белорусской оппозиции. Он рассказал о том, кто ее якобы финансирует.

"Во-первых, часть действительно существует просто за счет литовских налогоплательщиков. То есть налогоплательщики по сути содержат зарубежного политика из своего кармана. Отчасти это частные спонсоры. Какие-то бизнесмены, представители бизнес-элиты и так далее. Тут вопрос в том, какие у них тогда интересы. Также поддержка финансовая диаспор. Источников финансирования много.

По словам Протасевича, он был противником того, чтобы выводить белорусов на протесты после президентских выборов, поскольку не верил в их успех.

"Последние месяцы, когда были все равно попытки призвать к каким-то акциями, уличным протестам. У меня был лично конфликт об уличной активности. Потому что я открыто говорил о том, что все – у нас нет улицы и не будет. И глупо пытаться дальше призывать выходить людей на улицы, когда объективно уже никто не выйдет. Это просто бессмысленно. Нужно сосредоточиться на других задачах", – заявил он.

Оппозиционер заявил, что санкции в отношении Беларуси необходимы, чтобы экономика страны "рухнула как можно быстрее": "И если рухнет экономика, люди выйдут на улицу, это будут голодные бунты. И это по сути и является одной из целей экономических санкций, которые продолжают вводиться".

По его словам, особенно выгодны протесты в Беларуси Польше и Литве, поскольку "в дальнейшем они позволяют им делать какие-то очень громкие заявления под одобрительные возгласы коллективного Запада".

Ранее сообщалось, что в этом же интервью Протасевич заявил об уважении к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он даже назвал его человеком "со стальными яйцами".

Следует отметить, что на видео Протасевич ведет себя несколько нервозно: его голос дрожит, он время от времени начинает смеяться, непроизвольно двигаются мышцы его лица.

Накануне этот же телеканал публиковал "расследование" экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. В фильме время от времени появляется основатель NEXTA Роман Протасевич и озвучивает сведения, идущие вразрез с тем, что говорили очевидцы его задержания.

В этом же фильме оппозиционер хвалил питание в минском СИЗО, утверждая, что "мяса там настолько много, что оно пропадает".

Как сообщал Фокус, 23 мая в аэропорту Минска задержали оппозиционера и экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Самолет RyanAir, на борту которого был Протасевич, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о якобы "минировании" транспортного средства.