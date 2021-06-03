Протасевич розплакався в інтерв'ю білоруському держтелеканалу (відео)

Опозиціонер заявив, що "переосмислив багато речей" і хотів би почати жити "звичайним спокійним життям". Після сказаного засновник NEXTA схопився руками за обличчя і більше нічого не говорив.

Засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич під час розмови з журналістом білоруського державного ЗМІ розплакався. Прем'єра інтерв'ю опозиціонера вийшла в четвер, 3 червня, на телеканалі "ОНТ".

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"Я переосмислив для себе дуже багато речей. І я ніколи більше не хочу ні в політику лізти, ні в якісь ці брудні ігри і розбирання. Я просто хочу сподіватися, що зможу з усім впоратися і жити просто звичайним спокійним життям. Завести сім'ю, дітей. Перестати бігти від чогось. Вибачте…", — заявив Протасевич, після чого закрив своє обличчя руками.

Під час інтерв'ю Протасевич також заявив, що йому все одно, що про нього подумають його соратники після того, як побачать це інтерв'ю.

"Я майже впевнений, що дуже багато хто почне мене публічно обговорювати, а також що якісь акції підтримки, які вони планували раніше, зійдуть нанівець. Не здивуюся, якщо багато хто назве мене нібито зрадником. Але мені абсолютно все одно, що будуть говорити вони. Я перебуваю тут і зараз і я, правда, хочу зробити все, щоб виправити свої помилки", — розповів він.

У процесі діалогу з журналістом засновник NEXTA заявив, що білоруські силовики — чинні та у відставці — передавали інформацію про своїх колег, яка потім публікувалася у відкритому доступі.

"Виходячи з того, що знаю я, багато даних дійсно передавалися екссиловиками, кимось, кого називають ємним словом "щури". Які просто легко видавали своїх колег, колишніх колег і так далі", — заявив він.

Протасевич також заявив про "величезну кількість внутрішніх конфліктів" у білоруській опозиції. Він розповів про те, хто її нібито фінансує.

"По-перше, частина дійсно існує просто за рахунок литовських платників податків. Тобто платники податків по суті утримують закордонного політика зі своєї кишені. Частково це приватні спонсори. Якісь бізнесмени, представники бізнес-еліти і так далі. Тут питання в тому, які в них тоді інтереси. Також підтримка фінансова діаспор. Джерел фінансування багато."

За словами Протасевича, він був противником того, щоб виводити білорусів на протести після президентських виборів, оскільки не вірив в їхній успіх.

"Останні місяці, коли були все одно спроби закликати до якихось акцій, вуличних протестів. У мене був особисто конфлікт про вуличну активність. Тому що я відкрито говорив про те, що все — у нас немає вулиці й не буде. І нерозумно намагатися далі закликати виходити людей на вулиці, коли об'єктивно вже ніхто не вийде. Це просто безглуздо. Потрібно зосередитися на інших завданнях", — заявив він.

Опозиціонер заявив, що санкції проти Білорусі необхідні, щоб економіка країни "звалилася якомога швидше": "І якщо впаде економіка, люди вийдуть навулицю, це будуть голодні бунти. І це по суті і є однією з цілей економічних санкцій, які продовжують вводитися".

За його словами, особливо вигідні протести в Білорусі Польщі та Литві, оскільки "в подальшому вони дозволяють їм робити якісь дуже гучні заяви під схвальні вигуки колективного Заходу".

Раніше повідомлялося, що в цьому ж інтерв'ю Протасевич заявив про повагу до президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він навіть назвав його людиною "зі сталевими яйцями".

Варто зазначити, що на відео Протасевич поводиться трохи знервовано: його голос тремтить, він час від часу починає сміятися, мимоволі рухаються м'язи його обличчя.

Напередодні цей же телеканал публікував "розслідування" екстреної посадки літака Ryanair у Мінську. У фільмі час від часу з'являється засновник NEXTA Роман Протасевич та озвучує відомості, що йдуть врозріз із тим, що говорили очевидці його затримання.

У цьому ж фільмі опозиціонер хвалив харчування в мінському СІЗО, стверджуючи, що "м'яса там настільки багато, що воно псується".

Як повідомляв Фокус, 23 травня в аеропорту Мінська затримали опозиціонера й ексголовреда NEXTA Романа Протасевича. Літак RyanAir, на борту якого був Протасевич, екстрено посадили в Мінську через повідомлення про нібито "замінування" транспортного засобу.