"Макароны с мясом были!": Протасевич на камеру похвалил питание в минском СИЗО (видео)

Оппозиционер, смеясь, заявил журналистам об "огромном количестве мяса в камере, которое начинает портится". Эти кадры – часть расследования, которое гостелеканал пообещал опубликовать вечером.

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который находится в минском СИЗО, на камеру похвалил питание в изоляторе. Соответствующее видео в среду, 2 июня, появилось на Telegram-канале "ОНТ".

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На кадрах оппозиционер рассказывает о своем пребывании в СИЗО, демонстрируя при этом бодрость духа и хорошее настроение.

"Макароны с мясом были. Вполне съедобные даже. С учетом того, сколько у нас всего еды в камере, что хлопцы воют: мясо портится, надо есть, а все не влезает", – сказал Протасевич с улыбкой на лице.

Эти кадры являются частью так называемого расследования телеканала "ОНТ" под названием "Рейс "Афины-Вильнюс". Разбор полета". Выход полной версии материала анонсирован на 21.00

Следует отметить, что "ОНТ" ("Общенациональное телевидение Беларуси") – государственный телеканал, лояльный президенту страны Александру Лукашенко. То, в каких условиях Протасевич общался с журналистами канала и был ли он под давлением, – неизвестно.

Ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания, которое транслировалось по белорусскому государственному телевидению, заявил, что боевики на востоке Украины возбудили "уголовное дело" в отношении экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, и пригласил сепаратистов в Беларусь "задать задержанному вопросы".

Напомним, Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в Минске 23 мая после вынужденной посадки самолета компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. По словам очевидцев, во время задержания экс-главред Telegram-канала NEXTA утверждал, что "его там ждет смертная казнь".