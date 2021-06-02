"Макарони з м'ясом були!": Протасевич на камеру похвалив харчування в мінському СІЗО (відео)

Опозиціонер, сміючись, заявив журналістам про "величезну кількість м'яса в камері, яке починає псується". Ці кадри — частина розслідування, яке держканал пообіцяв опублікувати ввечері.

Засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, який знаходиться в мінському СІЗО, на камеру похвалив харчування в ізоляторі. Відповідне відео в середу, 2 червня, з'явилося на Telegram-каналі "ОНТ".

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На кадрах опозиціонер розповідає про своє перебування в СІЗО, демонструючи при цьому бадьорість духу та гарний настрій.

"Макарони з м'ясом були. Цілком їстівні навіть. З урахуванням того, скільки у нас всього їжі в камері, що хлопці виють: м'ясо псується, треба їсти, а все не влазить", — сказав Протасевич із посмішкою на обличчі.

Ці кадри є частиною так званого розслідування телеканалу "ОНТ" під назвою "Рейс "Афіни-Вільнюс". Розбір польоту". Вихід повної версії матеріалу анонсований на 21:00

Варто зазначити, що "ОНТ" ( "Загальнонаціональне телебачення Білорусі") — державний телеканал, лояльний президенту країни Олександру Лукашенку. Те, в яких умовах Протасевич спілкувався з журналістами каналу і чи був він під тиском, — невідомо.

Раніше стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко під час засідання, яке транслювалося на білоруському державному телебаченні, заявив, що бойовики на сході України порушили "кримінальну справу" щодо екс-головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, і запросив сепаратистів у Білорусь "поставити затриманому питання".

Нагадаємо, Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу затримали в Мінську 23 травня після вимушеної посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. За словами очевидців, під час затримання екс-головний редактор Telegram-каналу NEXTA стверджував, що "його там чекає смертна кара".