"Минск не знал, кто на борту": белорусский канал выпустил "расследование" посадки самолета Ryanair (видео)

В фильме время от времени появляется основатель NEXTA Роман Протасевич и озвучивает сведения, идущие вразрез с тем, что говорили очевидцы его задержания.

Телеканал "ОНТ" ("Общенациональное телевидение Беларуси") опубликовал свое так называемое расследование экстренной посадки самолета авиакомпании Ryaiair в Минске 23 мая, вследствие которой был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В фильме "Рейс Ryanair "Афины-Вильнюс": разбор полета", премьера которого вышла в среду, 2 июня, озвучивается информация, которая противоречит словам сторонников оппозиционера и очевидцев его задержания.

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Во время разговора с журналистами Протасевич заявляет, что после того, как стало известно о грядущей посадке самолета в Минске, он не особо паниковал.

"Самолет приземлился, достаточно долго рулил по всей этой полосе и я увидел, что он подъезжает не к зданию аэропорта, а в сторонку, то есть на заготовленную площадку. Увидел, что там уже стоит большое количество людей в "гражданке" со световозвращающими жилетами. Стояло несколько микроавтобусов. Я даже подумал на самом деле, что как с помпой меня встречают! Я подумал изначально, что это на самом деле журналисты, которые просто в жилетках были. Думаю, сейчас, как известного персонажа, под звук фотокамер, софиты, телеобъективы сейчас буду спускаться – разве что не по красной дорожке. Еще там увидел, что стояли спецназ в форме, в бронежилетах, с оружием. Такой, прямо, спецназ-спецназ. Ну, во всяком случае, это будет красиво", – рассказал он.

В то же время, по информации латвийского портала Delfi, другие пассажиры самолета, которые присутствовали при задержании оппозиционера, заявляли, что после объявления о заходе самолета на посадку в Минске Протасевич начал очень сильно нервничать, а после приземления он, дрожа, и вовсе заявил, что в этой стране его ожидает смертная казнь.

В другом фрагменте фильма Протасевич говорит о напряженном конфликте с человеком из своего окружения, который может быть как-то связан с посадкой Ryanair.

"Изначально у нас не было с ним каких-то больших конфликтов, за исключением того, что когда на первой совместной пьянке были, он сказал, что у нас с тобой будут проблемы, у нас два с тобой таких сильных лидерских характера. И у нас явно рано или поздно будут какие-то проблемы. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, является ли вот эта ситуация продолжением конфликта… Я на самом деле думал о том, что, с учетом того, что единственный раз, когда я вообще написал о том, что как и куда, на каком самолете буду лететь и перемещаться, это было в рабочем чате за 40 минут до вылета. Где есть, в принципе, и этот человек", – рассказал он, отметив, что одной из первых мыслей, посетивших его в СИЗО, была мысль о том, что его подставили.

Эти слова идут в противоречие со скрином переписки его соратника с Протасевичем, где оппозиционер из аэропорта в Афинах пишет о подозрительных людях, которые организовали за ним слежку.

То же самое можно сказать и про часть фильма, где говорится о том, что в Беларуси не знали и не могли знать о списке пассажиров самолета Ryanair, поскольку эта информация является закрытой. Если за оппозиционером действительно велась слежка, то в наличии такого списка не было необходимости.

Как сообщал Фокус, 23 мая в аэропорту Минска задержали оппозиционера и экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Самолет RyanAir, на борту которого был Протасевич, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о якобы "минировании" транспортного средства.