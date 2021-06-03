"Мінськ не знав, хто на борту": білоруський канал випустив "розслідування" посадки літака Ryanair (відео)

У фільмі час від часу з'являється засновник NEXTA Роман Протасевич і озвучує відомості, що йдуть врозріз з тим, що говорили очевидці його затримання.

Телеканал "ЗНТ" ("Загальнонаціональне телебачення Білорусі") опублікував своє так зване розслідування екстреної посадки літака авіакомпанії Ryaiair у Мінську 23 травня, внаслідок якого був затриманий засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. У фільмі "Рейс Ryanair "Афіни-Вільнюс": розбір польоту", прем'єра якого вийшла в середу, 2 червня, озвучується інформація, яка суперечить словам прихильників опозиціонера та очевидців його затримання.

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Під час розмови з журналістами Протасевич заявляє, що після того, як стало відомо про майбутню посадку літака в Мінську, він не особливо панікував.

"Літак приземлився, досить довго прямував по всій цій смузі і я побачив, що він під'їжджає не до будівлі аеропорту, а в сторону, тобто на заготовлений майданчик. Побачив, що там вже стоїть велика кількість людей в "громадянці" зі світловідбиваючими жилетами. Стояло кілька мікроавтобусів. Я навіть подумав насправді, що як з помпою мене зустрічають! Я подумав спочатку, що це насправді журналісти, які просто в жилетках були. Думаю, зараз, як відомого персонажа, під звук фотокамер, софіти, телеоб'єктиви зараз буду спускатися — хіба що не по червоній доріжці. Ще там побачив, що стояли спецназівці у формі, в бронежилетах, зі зброєю. Такий, прямо, спецназ-спецназ. Ну, принаймні, це буде красиво", — розповів він.

Водночас, за інформацією латвійського порталу Delfi, інші пасажири літака, які були присутні при затриманні опозиціонера, заявляли, що після оголошення про захід літака на посадку в Мінську Протасевич почав дуже сильно нервувати, а після приземлення він, тремтячи, і зовсім заявив, що в цій країні його чекає страта.

В іншому фрагменті фільму Протасевич каже про напружений конфлікт з людиною зі свого оточення, який може бути якось пов'язаний з посадкою Ryanair.

"Спочатку у нас не було з ним якихось великих конфліктів, за винятком того, що коли на першій спільній пиятиці були, він сказав, що у нас з тобою будуть проблеми, у нас два з тобою таких сильних лідерських характери. І у нас явно рано чи пізно будуть якісь проблеми. Я, чесно кажучи, досі не знаю, чи є ось ця ситуація продовженням конфлікту... Я насправді думав про те, що, з урахуванням того, що єдиний раз, коли я взагалі написав про те, що як і куди, на якому літаку буду летіти і переміщатися, це було в робочому чаті за 40 хвилин до вильоту. Де є, в принципі, і ця людина", — розповів він, зазначивши, що однією з перших думок, які відвідали його в СІЗО, була думка про те, що його підставили.

Ці слова суперечать скріну листування його соратника з Протасевичем, де опозиціонер з аеропорту в Афінах пише про підозрілих людей, які організували за ним стеження.

Те ж саме можна сказати і про частину фільму, де йдеться про те, що в Білорусі не знали і не могли знати про список пасажирів літака Ryanair, оскільки ця інформація є закритою. Якщо за опозиціонером справді велося стеження, то у наявності такого списку не було необхідності.

Як повідомляв Фокус, 23 травня в аеропорту Мінська затримали опозиціонера і ексголовреда NEXTA Романа Протасевича. Літак RyanAir, на борту якого був Протасевич, екстрено посадили в Мінську через повідомлення про нібито "замінування" транспортного засобу.