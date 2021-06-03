"Уважаю Лукашенко": белорусское ТВ показало интервью с "раскаявшимся" Протасевичем (видео)

На опубликованном видео оппозиционер назвал Лукашенко человеком "со стальными яйцами", а сам признал свою вину за нарушения общественного порядка в Минске.

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью, которое провело белорусское государственное телевидение, заявил о своем "безусловном уважении" к президенту страны Александру Лукашенко. Соответствующий фрагмент разговора опубликован на Telegram-канале "ОНТ".

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"Я много критиковал Александра Григорьевича. Естественно, потому что, как мне казалось, были для этого причины. И когда я стал все больше втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось вообще оттуда бежать", – отметил Протасевич.

На видео он говорит, что со временем стал понимать, что "на самом деле многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, являются просто попыткой давления".

"И что во многих моментах… он поступал как человек со стальными яйцами, несмотря на все давление. Я не буду скрывать, что были моменты, где я считаю, что, может, некоторые решения были ошибочными", – продолжил Протасевич.

На вопрос представителя госСМИ о том, уважает ли Протасевич Лукашенко, тот ответил: "Да, безусловно".

Помимо этого, Протасевич заявил, что признал свою вину по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

"Я это открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призыв выйти на улицы 9 августа (именно в этот день в Беларуси состоялись президентские выборы, – Фокус). Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение, я сразу признал свою вину. Дальше я просто осознавал, что призывы, которые я опубликовал, стали причиной того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки. И по сути три дня Минск жил в хаосе", – заявил в интервью Протасевич.

Следует отметить, что на видео Протасевич ведет себя несколько нервозно: его голос дрожит, он время от времени начинает смеяться, непроизвольно двигаются мышцы его лица.

Накануне этот же телеканал публиковал "расследование" экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. В фильме время от времени появляется основатель NEXTA Роман Протасевич и озвучивает сведения, идущие вразрез с тем, что говорили очевидцы его задержания.

В этом же фильме оппозиционер хвалил питание в минском СИЗО, утверждая, что "мяса там настолько много, что оно пропадает".

Как сообщал Фокус, 23 мая в аэропорту Минска задержали оппозиционера и экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Самолет RyanAir, на борту которого был Протасевич, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о якобы "минировании" транспортного средства.