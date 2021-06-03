"Поважаю Лукашенка": білоруське ТБ показало інтерв'ю з Протасевичем, який "розкаявся" (відео)

На опублікованому відео опозиціонер назвав Лукашенка людиною "зі сталевими яйцями", а сам визнав свою провину за порушення громадського порядку в Мінську.

Засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич в інтерв'ю, яке навело білоруське державне телебачення, заявив про свою "безумовну повагу" до президента країни Олександра Лукашенка. Відповідний фрагмент розмови опублікований на Telegram-каналі "ОНТ".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Я багато критикував Олександра Григоровича. Звичайно, тому що, як мені здавалося, були для цього причини. І коли я став все більше втягуватися не в журналістську роботу, а в політичну, тим більше мені хотілося взагалі звідти втекти", — зазначив Протасевич.

На відео він говорить, що з часом почав розуміти, що "а насправді багато речей, за які критикували Олександра Григоровича, є просто спробою тиску".

"І що в багатьох моментах... він чинив як людина зі сталевими яйцями, незважаючи на весь тиск. Я не буду приховувати, що були моменти, де я вважаю, що, може, деякі рішення були помилковими", — продовжив Протасевич.

На запитання представника держЗМІ про те, чи поважає Протасевич Лукашенка, той відповів: "Так, безумовно".

Крім цього, Протасевич заявив, що визнав свою провину за ст. 342 Кримінального кодексу Білорусі (організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок).

"Я це відкрито визнаю, що я був одним із тих людей, які опублікували заклик вийти на вулиці 9 серпня (саме в цей день в Білорусі відбулися президентські вибори, — Фокус). Щойно мені надали документи, пред'явили звинувачення, я відразу визнав свою провину. Далі я просто усвідомлював, що заклики, які я опублікував, стали причиною того, що навулиці почалися неконтрольовані заворушення. І по суті три дні Мінськ жив у хаосі", — заявив в інтерв'ю Протасевич.

Слід зазначити, що на відео Протасевич поводиться трохи знервовано: його голос тремтить, він час від часу починає сміятися, мимоволі рухаються м'язи його обличчя.

Напередодні цей же телеканал публікував "розслідування" екстреної посадки літака Ryanair у Мінську. У фільмі час від часу з'являється засновник NEXTA Роман Протасевич та озвучує відомості, що йдуть врозріз із тим, що говорили очевидці його затримання.

У цьому ж фільмі опозиціонер хвалив харчування в мінському СІЗО, стверджуючи, що "м'яса там настільки багато, що воно псується".

Як повідомляв Фокус, 23 травня в аеропорту Мінська затримали опозиціонера й екс-головреда NEXTA Романа Протасевича. Літак RyanAir, на борту якого був Протасевич, екстрено посадили в Мінську через повідомлення про нібито "замінування" транспортного засобу.