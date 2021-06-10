Санкции против Беларуси: ограничения коснутся 71 человека и 7 организаций, – Bloomberg

Речь идет о судьях, прокурорах, правоохранителях, членах парламента и правительства. Также затронет бизнесменов, связанных с режимом Лукашенко.

Европейский Союз предложит ввести санкции в отношении 71 человека и семи организаций в рамках нового раунда санкций против Беларуси. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

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В материале говорится, что этот шаг обусловлен действиями Минска, в частности, силовым подавлением протестов после президентских выборов и принудительная посадка самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту.

В список лиц, которые попадут под ограничения, как утверждает источник, входят судьи и прокуроры, которые участвовали в вынесении приговоров протестующим, члены парламента, правительства и правоохранительных органов, а также бизнесмены, связанные с режимом.

"Есть также горстка компаний и экспортеров, работающих в различных отраслях, которых обвиняют в поддержке правительства Лукашенко и его репрессиях в отношении гражданского общества", – говорится в материале.

Прежде чем вступить в силу, ограничения должны быть приняты странами-членами. Их введение будет значить, что перечисленным лицам запрещено выезжать в Евросоюз, а любые активы на территории сообщества будут заморожены.

Сроки введения санкций будут зависеть от способности 27 стран ЕС прийти к соответствующему соглашению.

Еврокомиссия отказалась давать комментарии журналистам по этому поводу.

Напомним, Европарламент в четверг, 10 июня, большинством голосов принял резолюцию, которой призвал отключить Беларусь от системы SWIFT, отстранить ее от Олимпийских игр в Токио и отобрать права на трансляцию Евро-2020 у белорусского государственного телевидения "ТВР" и передать их "Белсат ТВ" на безвозмездной основе.

Фокус сообщал, что 23 мая в аэропорту Минска задержали оппозиционера и экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Самолет RyanAir, на борту которого был Протасевич, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о якобы "минировании" транспортного средства.