Нефть, банки и телекоммуникации: в ЕС согласовали новые санкции против Беларуси

Эксперты также утвердили более жесткое эмбарго на поставки оружия и ограничения на закупку табачных изделий.

В Европейском союзе согласовали новые секторальные санкции против Беларуси. Рикард Йозвяк, журналист "Радио Свобода", на своей странице в Twitter написал, что ограничения затронут три сферы: банковской дело, нефть и калийные удобрения.

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"Стало понятно, что существует соглашение о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси по трем сферам с политическим "зеленым светом" на совете по иностранным делам в понедельник", — отметил Йозвяк.

По его словам, окончательное решение об этих санкциях должно быть принято уже в ближайшее время.

О новых европейских санкциях в отношении Беларуси сообщает и издание Reuters со ссылкой на МИД Австрии и трех дипломатов.

Отмечается, что страны Евросоюза достигли договоренности касательно новых ограничений в финансовом секторе, а именно запретов на: новые займы, торговлю ценными бумагами, покупку краткосрочных облигаций и инвестиционные услуги.

"Этим соглашением ЕС посылает четкий и целенаправленный сигнал против невыносимых репрессий со стороны белорусского режима", сказано в заявлении МИД Австрии.

Сообщается, что европейские лидеры соберутся для принятия этих санкций в четверг, 24 июня.

Также журналисты утверждают, что эксперты ЕС согласовали запрет на экспорт в Беларусь любого телекоммуникационного оборудования, которое может быть использовано для шпионажа, и на импорт калийных удобрений, более жесткое эмбарго на поставки оружия, включая охотничьи ружья, и ограничения на закупку табачных изделий с нефтепродуктами из Беларуси.

Напомним, Фокус сообщал, что 23 мая в аэропорту Минска задержали оппозиционера и экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Самолет RyanAir, на борту которого был Протасевич, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о якобы "минировании" борта.

Из-за этого инцидента в конце мая целый ряд авиакомпаний принял решение отказатсья пролетать над территорией Беларуси. А 10 июня Европарламент призвал отключить страну от системы SWIFT, отстранить ее от участия в Олимпийских играх и отобрать у белорусского гостелеканала "ТВР" право транслировать Евро-2020.

Позже издание Bloomberg сообщило, что под новые санкции в Беларуси могут попасть 71 физлицо и 7 юрлиц.