Польща готується ввести режим НС на кордоні з Білоруссю

Уряд просить президента Анджея Дуду затвердити обмеження на 30-денний термін. Якщо це станеться — режим НС стане першим в історії вільної Польщі.

Рада міністрів Польщі під керівництвом прем'єр-міністра Матеуша Моравецького запропонувала президенту Анджею Дуді ввести режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю і прилеглих територіях у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів. Про це глава уряду повідомив у своєму Facebook.

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За словами Моравецького, ситуація на кордоні з Білоруссю є "напруженою" через те, що "режим (президента Білорусі Олександра) Лукашенка вирішив везти людей з Іраку, після чого переправити їх на територію Литви, Латвії та Польщі".

"Саме тому сьогодні Рада міністрів постановила звернутися до президента з проханням ввести надзвичайний стан на 30 днів у прикордонній зоні", — заявив прем'єр.

Глава уряду додав, що відповідні обмеження, передбачені режимом надзвичайного стану, вже ввели Латвія і Литва.

"Це рішення продиктоване турботою про безпеку держави, наших громадян і відповідальністю за збереження кордонів країни і Євросоюзу, який підтримує нас у цьому питанні. Білоруський режим небезпечний, і будь-який незаконний перетин кордону може виявитися інцидентом зі складними наслідками. Треба припинити цю агресивну гібридну діяльність, яка ведеться за сценарієм, написаним в Мінську і покровителями Лукашенка", — написав Моравецький.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський додав, що обмеження торкнуться 115 міст Підляського воєводства та 68 міст Люблінського воєводства. На їхніх територіях будуть заборонені демонстрації. Глава МВС Польщі також зазначив, що "це перший надзвичайний стан в історії вільної Польщі".

"Прикордонна служба, польська армія і поліція, які стежитимуть за порядком у прикордонній смузі, повинні мати інструменти ефективних дій. Ніяких поїздок, ніяких подій, ніяких демонстрацій на цій прикордонній смузі не можна організовувати", — заявив Камінський.

Тепер остаточне рішення про введення режиму НС повинен ухвалити президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, після інциденту із затриманням опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську низка європейських країн закрили авіасполучення з Білоруссю і ввели санкції проти республіки. У відповідь президент Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці червня оголосив, що держава більше не буде перешкоджати потраплянню нелегальних мігрантів до Європи.

Уже незабаром керівництво Литви повідомило, що потік нелегальних мігрантів із Білорусі збільшився в 20 разів. 2 липня влади європейської країни ввели загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. Аналогічне рішення в серпні ухвалило й керівництво Латвії. Зокрема, прикордонникам дозволили застосовувати фізичну силу і спецзасоби до мігрантів.