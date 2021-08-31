Польша готовится ввести режим ЧП на границе с Беларусью

Правительство просит президента Анджея Дуду утвердить ограничения на 30-дневный срок. Если это произойдет — режим ЧП станет первым в истории свободной Польши.

Совет министров Польши под руководством премьер-министра Матеуша Моравецкого предложил президенту Анджею Дуде ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью и прилегающих территориях в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом глава правительства сообщил в своем Facebook.

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По словам Моравецкого, ситуация на границе с Беларусью является "напряженной" из-за того, что "режим (президента Беларуси Александра) Лукашенко решил везти людей из Ирака, после чего переправить их на территорию Литвы, Латвии и Польши".

"Именно поэтому сегодня Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в приграничной зоне", — заявил премьер.

Глава правительства добавил, что соответствующие ограничения, предусмотренные режимом чрезвычайного положения, уже ввели Латвия и Литва.

"Это решение продиктовано заботой о безопасности государства, наших граждан и ответственностью за сохранение границ страны и Евросоюза, который поддерживает нас в этом вопросе. Белорусский режим опасен, и любое незаконное пересечение границы может оказаться инцидентом со сложными последствиями. Надо прекратить эту агрессивную гибридную деятельность, которая ведется по сценарию, написанному в Минске и покровителями Лукашенко", — написал Моравецкий.

В свою очередь министр внутренних дел Мариуш Каминский добавил, что ограничения коснутся 115 городов Подляского воеводства и 68 городов Люблинского воеводства. На их территориях будут запрещены демонстрации. Глава МВД Польши также отметил, что "это первое чрезвычайное положение в истории свободной Польши".

"Пограничная служба, польская армия и полиция, которые будут следить за порядком в пограничной полосе, должны иметь инструменты эффективных действий. Никаких поездок, никаких событий, никаких демонстраций на этой пограничной полосе нельзя организовывать", — заявил Каминский.

Теперь окончательное решение о введении режима ЧП должен принять президент Польши Анджей Дуда.

Напомним, после инцидента с задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске ряд европейских стран закрыли авиасообщение с Беларусью и ввели санкции против республики. В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко в конце июня объявил, что государство больше не будет препятствовать попаданию нелегальных мигрантов в Европу.

Уже вскоре руководство Литвы сообщило, что поток нелегальных мигрантов из Беларуси увеличился в 20 раз. 2 июля власти европейской страны ввели общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Аналогичное решение в августе приняло и руководство Латвии. В частности, пограничникам разрешили применять физическую силу и спецсредства к мигрантам.