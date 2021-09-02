Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Глава государства решился на такой шаг в связи с "тяжелой ситуацией", обусловленной нелегальной миграцией людей из соседней страны.

Президент Польши Анджей Дуда подписал постановление о введении чрезвычайного положения на приграничной с Беларусью территории из-за наплыва беженцев. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Блавея Спыхальского сообщает издание Rzeczpospolita.

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По его словам, обращение Кабмина о введении режима ЧП было "тщательно проанализировано".

"Решение о введении чрезвычайного положения было принято в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с нынешней ситуацией на государственной границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь", — сообщили в представительстве президента Польши.

Режим ЧП введен в 183 приграничных населенных пунктах Подляского и Люблянского воеводств. В связи с этим там на протяжении 30 дней будут действовать следующие ограничения:

Запрет на массовые собрания (митинги, демонстрации и т.д.); Запрет на проведение массовых культурных, развлекательных мероприятий; Граждане в этих регионах обязаны иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; Запрет на пребывание в определенных местах, помещениях и территориях в установленное время (этот пункт позже уточнит Совет министров Польши — ред.); Запрет на запись с помощью технических средств характеристик определенных мест, объектов или территорий (этот пункт также уточнит Совет министров — ред.); Запрет на ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и другого оружия; Ограничение на доступ к публичной информации о деятельности, которая осуществляется в зоне действия режима ЧП.

В ответ на вопрос журналистов о причинах такого решения президента Спыхальский сказал, что "ситуация на границе с Беларусью тяжелая и в этом нет никаких сомнений".

Напомним, в конце июня этого года президент Беларуси Александр Лукашенко, в ответ на санкции ЕС, заявил, что республика больше не будет предотвращать попадание нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

Позже Литва и Латвия ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с тем, что поток нелегальных мигрантов из Беларуси вырос в десятки раз.

В среду, 1 сентября, Совет министров Польши предложил президенту Анджею Дуде также ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.