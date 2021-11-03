"Агрессивная провокация": в Польшу из Беларуси вторглись вооруженные люди в форме (видео)

Трое вооруженных людей в форме пересекли границу с белорусской стороны. В связи с инцидентом в польский МИД был вызван временный поверенный в делах Беларуси.

В ночь на вторник, 2 ноября, на территории Польши были выявлены трое вооруженных людей в форме, ранее пересекшие государственную границу с Беларусью. Польские власти обвинили республику в провокации. Об этом сообщает издание Euronews.

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Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил, что пограничники обнаружили троих человек с длинноствольным оружием на территории страны. При попытке установить с ними контакт неизвестные перезарядили оружие и вернулись на территорию Беларуси. При этом установить, какому формированию принадлежали вооруженные люди не удалось из-за ограниченной видимости в ночное время.

"Мы столкнулись с очередной агрессивной провокацией белорусской стороны", — сказал представитель властей.

Также пограничная служба Польши отметила, что в последнее время произошли несколько попыток "силового пересечения границы" со стороны Беларуси.

"Мы наблюдаем все более агрессивное поведение иностранцев, которые не всегда хотят пересечь границу, но, например, бросают различные предметы в офицеров пограничной охраны и польской армии", — сказали в ведомстве.

Всего с августа этого года польские пограничники зафиксировали около 28,5 тысячи попыток незаконного пересечения границы, большая часть из которых пришлась на октябрь. Помимо Польши о росте числа мигрантов, прибывающих из соседней республики, сообщают также Литва и Латвия.

Где именно произошел инцидент в польских ведомствах не уточнили. В то же время МИД Польши сообщил, что 2 ноября состоялась беседа заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика с временным поверенным в делах Беларуси Александром Чесновским по поводу инцидента. Как сообщает RMF, Вавжик выразил протест белорусской стороне в связи с нарушением границы.

Напомним, летом этого года президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил, что республика больше не будет предотвращать попадание нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

На фоне этого президент Польши Анджей Дуда объявил режим чрезвычайного положения в приграничных воеводствах.

Также Фокус писал, что Польша и Литва устанавливают заборы с колючей проволокой на границе с Беларусью в связи с наплывом мигрантов.