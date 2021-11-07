Мигранты атаковали польских пограничников на границе с Беларусью (видео)

Нарушители бросают камни и ветки в сторону пограничного пункта. Власти Польши говорят, что ситуация становится все более напряженной.

Нелегальные мигранты на границе между Беларусью и Польшей атакуют польских пограничников, бросая в их сторону различные предметы. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщила пресс-служба министерства обороны Польши в своем Twitter.

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На кадрах, обнародованных ведомством, можно заметить, как группа молодых людей бросает камни и ветки в сторону польского пограничного поста.

[ + – ] Нападение мигрантов на польских пограничников

"Польские военные и пограничники встречаются с такими ситуациями ежедневно. Группа мигрантов — молодых людей — атаковала наши посты в присутствии по меньшей мере одного белорусского пограничника", — говорится в заявлении Минобороны.

В свою очередь глава ведомства Мариуш Блащак написал, что "ситуация на границе становится все более напряженной".

"Подобные ситуации стали почти обычным явлением. Мы все должны быть благодарны нашим солдатам и пограничникам за их службу", — заявил чиновник.

Напомним, 2 ноября, на территории Польши были выявлены трое вооруженных людей в форме, ранее пересекшие государственную границу с Беларусью. После попытки польских пограничников установить с ними контакт неизвестные перезарядили оружие и вернулись на территорию республики.

Затем польские военные заметили на границе двоих пограничников соседнего государства, которые патрулировали территорию возле заграждения с ножницами по металлу.

Ситуация в регионе стала напряженной летом этого года, после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко, в ответ на санкции ЕС, заявил, что республика больше не будет предотвращать попадание нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. После этого Польша и Литва начали устанавливать заборы с колючей проволокой на границе, а польский президент Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью воеводствах. С августа этого года мигранты предприняли 28,5 тысяч попыток незаконного попадания на польскую территорию.