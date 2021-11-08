У Білорусі велика колона мігрантів попрямувала до кордону з Польщею (відео)

Польська влада називає це початком "найбільшої спроби силового вторгнення" до країни. Мінськ звинуватив Варшаву в "нелюдському ставленні" до біженців.

У понеділок, 8 листопада, у Білорусі численна колона нелегальних мігрантів вирушила до кордону з Польщею. Про це у своєму Twitter повідомив речник міністра-координатора польських спеціальних служб Станіслав Зарин.

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"Дуже тривожна інформація з кордону. Велика група мігрантів зібралася в Білорусі, неподалік кордону з Польщею. Вони тільки-но попрямували до кордону з Республікою Польща. Вони спробують масово проникнути до Польщі", — написав представник міністра.

Також він опублікував відео, на якому відображено рух великої колони людей із речами. За словами Зарина, серед них переважає молодь.

[ + – ] Колона мігрантів рухається в бік Польщі

"Найбільша спроба силового вторгнення до Польщі лише розпочалася (…) Додаткова інформація свідчить про те, що угруповання перебуває під суворим контролем озброєних білорусів. Вони вирішують, у якому напрямку піде група. Це ще одна ворожа акція Білорусі, спрямована проти Польщі", — додав Зарин.

За даними видання Zerkalo, мігранти прямують до пункту пропуску "Брузги". За приблизними підрахунками журналістів, у колоні кілька сотень людей.

У свою чергу в прикордонному комітеті Білорусі назвали інцидент "кроком розпачу" з боку біженців, на який їх "спонукала байдужість і нелюдське ставлення польської влади".

"Білоруською стороною вживаються необхідні заходи для забезпечення безперебійного функціонування каналів міжнародних повідомлень, а також безпеки людей, що рухаються автомагістралою", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно на території Польщі було виявлено трьох озброєних людей у формі, які раніше перетнули державний кордон із Білоруссю. Після спроби польських прикордонників встановити з ними контакт невідомі перезарядили зброю та повернулися на територію республіки.

Після цього польські військові виявили на кордоні двох прикордонників сусідньої держави, які патрулювали територію біля загородження з ножицями по металу. А вчора кілька мігрантів атакували польських прикордонників за допомогою каменів і гілок.