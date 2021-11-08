У Білорусі велика колона мігрантів попрямувала до кордону з Польщею (відео)
Польська влада називає це початком "найбільшої спроби силового вторгнення" до країни. Мінськ звинуватив Варшаву в "нелюдському ставленні" до біженців.
У понеділок, 8 листопада, у Білорусі численна колона нелегальних мігрантів вирушила до кордону з Польщею. Про це у своєму Twitter повідомив речник міністра-координатора польських спеціальних служб Станіслав Зарин.
"Дуже тривожна інформація з кордону. Велика група мігрантів зібралася в Білорусі, неподалік кордону з Польщею. Вони тільки-но попрямували до кордону з Республікою Польща. Вони спробують масово проникнути до Польщі", — написав представник міністра.
Також він опублікував відео, на якому відображено рух великої колони людей із речами. За словами Зарина, серед них переважає молодь.
"Найбільша спроба силового вторгнення до Польщі лише розпочалася (…) Додаткова інформація свідчить про те, що угруповання перебуває під суворим контролем озброєних білорусів. Вони вирішують, у якому напрямку піде група. Це ще одна ворожа акція Білорусі, спрямована проти Польщі", — додав Зарин.
За даними видання Zerkalo, мігранти прямують до пункту пропуску "Брузги". За приблизними підрахунками журналістів, у колоні кілька сотень людей.
У свою чергу в прикордонному комітеті Білорусі назвали інцидент "кроком розпачу" з боку біженців, на який їх "спонукала байдужість і нелюдське ставлення польської влади".
"Білоруською стороною вживаються необхідні заходи для забезпечення безперебійного функціонування каналів міжнародних повідомлень, а також безпеки людей, що рухаються автомагістралою", — повідомили у відомстві.
Нагадаємо, нещодавно на території Польщі було виявлено трьох озброєних людей у формі, які раніше перетнули державний кордон із Білоруссю. Після спроби польських прикордонників встановити з ними контакт невідомі перезарядили зброю та повернулися на територію республіки.
Після цього польські військові виявили на кордоні двох прикордонників сусідньої держави, які патрулювали територію біля загородження з ножицями по металу. А вчора кілька мігрантів атакували польських прикордонників за допомогою каменів і гілок.