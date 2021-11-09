Лукашенко участвует в сценарии Путина по восстановлению Российской империи, — премьер Польши

Мигрантов, утверждает Матеуш Моравецкий, используют как живой щит для дестабилизации ситуации в Польше и балтийских странах.

Во вторник, 9 ноября, во время выступления в Сейме польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, говоря о миграционном кризисе на границе с Беларусью, отметил, что Александр Лукашенко действует по указанию Владимира Путина. Об этом сообщает TVP Info.

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Моравецкий заявил, что это беспрецедентная ситуация за последние 30 лет, когда на госгранице возникла угроза.

По словам польского премьера, события на восточной границе страны развиваются с ведома Александра Лукашенко, который выполняет указание российского президента Владимира Путина.

Моравецкий заявляет, что "неоимперская политика России прогрессирует", а белорусского президента он назвал "исполнителем сценария восстановления Российской империи".

По его мнению, толпы мигрантов на границе появились по распоряжению Лукашенко, и он демонстрирует свою решимость выполнить поручение из Москвы и разыграть такой сценарий.

Происходящее на границе Моравецкий называет "прямым применением насилия против польского государства", и вместе с тем "постановкой спектакля", отмечая, что такое положение может обернуться хаосом и для Польши, и для других стран Евросоюза. Мигрантов, по мнению польского премьера, привезли и используют как живой щит, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и балтийских странах.

Что произошло на границе Польши и Беларуси?

Официальная Варшава обвиняет Минск в том, что в ответ на западные санкции, которые были введены против белорусского правителя Александра Лукашенко, они решили направить к границе Польши и Литвы толпы нелегальных мигрантов. Многочисленные группы мигрантов ведут к приграничной территории в сопровождении белорусских силовиков.

Положение начало обостряться в конце июля. Власти Польши называют это "организованной акцией" и миграционным шантажом. Многие выходцы из Сирии и Ирана гибнут от холода и истощения в лесах поблизости с территориями Польши и Литвы, пытаясь попасть в эти страны.

Для защиты госграницы власти Польши начали стягивать дополнительный войска и привлекать силы полиции и армии.

По некоторым данным, в непосредственной близости с польской границей насчитывается около 2-3 тысячи человек. Литва, в свою очередь, ввела чрезвычайное положение на своей приграничной территории.

Ранее Фокус сообщал, что украинский дипломат Андрей Дещица считает, что есть риск того, что потоки мигрантов могут хлынуть в Украину, если не пробьются в Польшу. По словам посла, из-за напряженной ситуации на границе с Польшей мигранты могут быть неконтролируемыми и предпринять попытку перейти украинскую границу.