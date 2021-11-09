Лукашенко участвует в сценарии Путина по восстановлению Российской империи, — премьер Польши
Мигрантов, утверждает Матеуш Моравецкий, используют как живой щит для дестабилизации ситуации в Польше и балтийских странах.
Во вторник, 9 ноября, во время выступления в Сейме польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, говоря о миграционном кризисе на границе с Беларусью, отметил, что Александр Лукашенко действует по указанию Владимира Путина. Об этом сообщает TVP Info.
Моравецкий заявил, что это беспрецедентная ситуация за последние 30 лет, когда на госгранице возникла угроза.
По словам польского премьера, события на восточной границе страны развиваются с ведома Александра Лукашенко, который выполняет указание российского президента Владимира Путина.
Моравецкий заявляет, что "неоимперская политика России прогрессирует", а белорусского президента он назвал "исполнителем сценария восстановления Российской империи".
По его мнению, толпы мигрантов на границе появились по распоряжению Лукашенко, и он демонстрирует свою решимость выполнить поручение из Москвы и разыграть такой сценарий.
Происходящее на границе Моравецкий называет "прямым применением насилия против польского государства", и вместе с тем "постановкой спектакля", отмечая, что такое положение может обернуться хаосом и для Польши, и для других стран Евросоюза. Мигрантов, по мнению польского премьера, привезли и используют как живой щит, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и балтийских странах.
Что произошло на границе Польши и Беларуси?
Официальная Варшава обвиняет Минск в том, что в ответ на западные санкции, которые были введены против белорусского правителя Александра Лукашенко, они решили направить к границе Польши и Литвы толпы нелегальных мигрантов. Многочисленные группы мигрантов ведут к приграничной территории в сопровождении белорусских силовиков.
Положение начало обостряться в конце июля. Власти Польши называют это "организованной акцией" и миграционным шантажом. Многие выходцы из Сирии и Ирана гибнут от холода и истощения в лесах поблизости с территориями Польши и Литвы, пытаясь попасть в эти страны.
Для защиты госграницы власти Польши начали стягивать дополнительный войска и привлекать силы полиции и армии.
По некоторым данным, в непосредственной близости с польской границей насчитывается около 2-3 тысячи человек. Литва, в свою очередь, ввела чрезвычайное положение на своей приграничной территории.
Ранее Фокус сообщал, что украинский дипломат Андрей Дещица считает, что есть риск того, что потоки мигрантов могут хлынуть в Украину, если не пробьются в Польшу. По словам посла, из-за напряженной ситуации на границе с Польшей мигранты могут быть неконтролируемыми и предпринять попытку перейти украинскую границу.