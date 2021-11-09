Лукашенко бере участь у сценарії Путіна щодо відновлення Російської імперії, — прем'єр Польщі

Мігрантів, стверджує Матеуш Моравецький, використовують як живий щит для дестабілізації ситуації у Польщі та балтійських країнах.

У вівторок, 9 листопада, під час виступу в Сеймі польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, говорячи про міграційну кризу на кордоні з Білоруссю, зазначив, що Олександр Лукашенко діє за вказівкою Володимира Путіна. Про це повідомляє TVP Info.

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Моравецький заявив, що це безпрецедентна ситуація за останні 30 років, коли на держкордоні виникла загроза.

За словами польського прем'єра, події на східному кордоні країни розвиваються із відома Олександра Лукашенка, який виконує вказівку російського президента Володимира Путіна.

Моравецький заявляє, що "неоімперська політика Росії прогресує", а білоруського президента він назвав "виконавцем сценарію відновлення Російської імперії".

На його думку, натовпи мігрантів на кордоні з'явилися за розпорядженням Лукашенка, і він демонструє свою рішучість виконати доручення з Москви та розіграти такий сценарій.

Моравецький ситуацію на кордоні називає "прямим застосуванням насильства проти польської держави", і водночас "виставою", зазначаючи, що таке становище може обернутися хаосом і для Польщі, і для інших країн Євросоюзу. Мігрантів, на думку польського прем'єра, привезли та використовують як живий щит, щоб дестабілізувати ситуацію у Польщі та балтійських країнах.

Що сталося на кордоні Польщі та Білорусі?

Офіційна Варшава звинувачує Мінськ у тому, що у відповідь на західні санкції, введені проти білоруського правителя Олександра Лукашенка, вони вирішили направити до кордону Польщі та Литви натовп нелегальних мігрантів. Численні групи мігрантів ведуть до прикордонної території у супроводі білоруських силовиків.

Становище почало загострюватись наприкінці липня. Влада Польщі називає це "організованою акцією" та міграційним шантажем. Багато вихідців із Сирії та Ірану гинуть від холоду та виснаження у лісах поблизу територій Польщі та Литви, намагаючись потрапити до цих країн.

Для захисту держкордону влада Польщі почала стягувати додаткові війська та залучати сили поліції та армії.

За деякими даними, у безпосередній близькості з польським кордоном налічується близько 2-3 тисяч осіб. Литва, зі свого боку, запровадила надзвичайний стан на своїй прикордонній території.

Раніше Фокус повідомляв, що український дипломат Андрій Дещиця вважає, що є ризик того, що потоки мігрантів можуть ринути в Україну, якщо не проб'ються до Польщі. За словами посла, через напружену ситуацію на кордоні з Польщею мігранти можуть бути неконтрольованими і спробувати перейти український кордон.