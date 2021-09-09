Теплый прием: Украина выделит более полумиллиарда грн на содержание афганских беженцев

В направленном премьер-министру документе говорится, что около 3000 беженцев из Афганистана могут разместить в Бучанской исправительной колонии. Специально для этого там хотят провести капитальный ремонт.

Глава МВД Украины Денис Монастырский направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выделить около полумиллиарда гривен на содержание афганских беженцев. В письме подробно расписано на что и сколько будут потрачены деньги. Об этом сообщают Украинские новости.

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В письме указано, что 3000 граждан Афганистана могут разместить в помещениях Бучанской исправительной колонии №85 в городе Ирпень Киевской области и в "Ирпенском исправительном центре" № 132. Поскольку эти учреждения рассчитаны на размещение 1.5 тыс. человек с расчетом 4 кв. м на одно лицо, то чиновники предполагают провести в них капитальный ремонт. Украинским налогоплательщикам ремонт по предварительным оценкам обойдется в 100 млн гривен. На содержание беженцев из бюджета планируют выделять 264 млн гривен в год. Также указано число обслуживающего персонала — 100 человек, для которых предусмотрено выделить 280 млн на зарплаты. Еще 90 млн выделят на питание и 80 млн гривен — на коммунальные услуги.

Данные учреждения были выбраны с расчетом быстрого переоснащения помещений под поселение большого количества людей. На территории колоний расположена вся необходимая для этого инфраструктура — кабинеты для медицинского обслуживания, социальной реабилитации, с внутренними водо-, тепло-, и электроснабжением и сетями телекоммуникаций. При выборе места расположения беженцев также учитывалось относительно небольшое расстояние до посольства и консульским учреждением Афганистана.

По данным МИДа Украина примет около 5000 беженцев из Афганистана. В министерстве отмечают, что одной из задач Государственной миграционной службы является обеспечение функционирования пунктов временного размещения беженцев (ПВРБ) и пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства (ПВПИ), незаконно находящихся в Украине.

Ранее мы опубликовали интервью руководителя ОП Алексея Арестовича, в котором он назвал прием беженцев из Афганистана "бременем белого человека", а самих беженцев более образованными чем "средний украинец". По его словам афганцы более адаптированы к западному обществу чем украинцы.