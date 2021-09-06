Арестович назвал афганских беженцев более образованными, чем "средний украинец"

Прием беженцев советник главы ОП считает частью "бремени белого человека" и сообщил, что в Украине уже готовится лагерь на 5 тыс. афганских беженцев.

Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, поскольку это часто более адаптированные к западному обществу люди, чем среднестатистические украинцы. Об этом сказал советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Ukrlife.TV.

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[ + – ] Арестович говорит о беженцах в Украине с 33:10

Он отметил, что ЕС закрывает проход беженцам в Европу через Балканы и Италию, поэтому беженцы пойдут через Украину. "Мы к этому уже готовимся", – заверил Арестович.

По его словам, "первый лагерь из 5 тысяч человек уже будет здесь у нас из афганских беженцев". Прием беженцев Арестович назвал частью "бремени белого человека".

Он призвал не опасаться афганских беженцев, так как это не "моджахеды с кинжалами", а образованные люди, которые работали с западными странами и знают языки.

"Часто они образованы гораздо больше, чем средний украинец, и интегрированы в западное сообщество", – считает Арестович. И заверил, что с ними проблем не будет, "наоборот, мы их будем использовать как переводчиков".

Отметим, в паблик TV Post сообщалось, что на канал Ukrlive.TV (ООО "Украинские интернет телевидение") влияет нардеп от "Батькивщины" Григорий Немыря. Его жена Людмила является режиссером телеканала и владелицей 20% компании.

Напомним, ранее Арестович высказался за переименование Украины в "Русь-Украину" для того, чтобы "отобрать бренд "русские" у России. Он заверил, что "работа в этом направлении уже ведется".

Еще раньше он заявил, что Украина может совершить геополитический разворот на Восток — в сторону Китая. Однако позже уточнил, что высказывал мнение в качестве эксперта, а не официального лица.