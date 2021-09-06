Арестович назвав афганських біженців більш освіченими, ніж "середній українець"

Прийом біженців радник глави ОП вважає частиною "тягаря білої людини".

Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану, оскільки це часто більш адаптовані до західного суспільства люди, ніж середньостатистичні українці. Про це сказав радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович в інтерв'ю YouTube-каналу Ukrlife.TV.

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[ + – ] Арестович говорить про біженців в Україні з 33:10

Він зазначив, що ЄС закриває прохід біженцям у Європу через Балкани та Італію, тому біженці підуть через Україну. "Ми до цього вже готуємося", — запевнив Арестович.

За його словами, "перший табір з 5 тисяч осіб уже буде тут у нас з афганських біженців". Прийом біженців Арестович назвав частиною "тягаря білої людини".

Він закликав не боятися афганських біженців, адже це не "моджахеди з кинджалами", а освічені люди, які працювали із західними країнами і знають мови.

"Часто вони освічені набагато більше, ніж середній українець, і інтегровані в західне співтовариство", — вважає Арестович. І запевнив, що з ними проблем не буде, "навпаки, ми їх будемо використовувати як перекладачів".

Зазначимо, у пабліку TV Post повідомлялося, що на канал Ukrlive.TV (ТОВ "Українське інтернет телебачення") впливає нардеп від "Батьківщини" Григорій Немиря. Його дружина Людмила є режисером телеканалу і власницею 20% компанії.

Нагадаємо, раніше Арестович висловився за перейменування України в "Русь-Україну" для того, щоб "відібрати бренд "росіяни" в Росії. Він запевнив, що "робота в цьому напрямку вже проводиться".

Ще раніше він заявив, що Україна може зробити геополітичний розворот на Схід — у бік Китаю. Однак, пізніше уточнив, що висловлював думку в ролі експерта, а не офіційної особи.