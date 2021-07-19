"Не як радник глави ОП": Арестович пояснив свої слова про розворот України на Схід (відео)

Як радник глави ОП, він заявив про незмінність зовнішнього вектора України, але як експерт відповів на можливу дружбу Заходу з РФ ціною нашої країни.

Позаштатний радник глави ОП Олексій Арестович пояснив слова про поглиблення співпраці України з Китаєм і "розворотом на Схід". Про це він розповів в ефірі Україна 24.

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За словами Арестовича, журналісти спеціально перекрутили його слова заради яскравого заголовка після чого "вся країна божеволіє і кричить — невже ми міняємо вектор". Його слова про поглиблення співпраці з КНР були сказані як від приватної особи або експерта, а не офіційного представника ОП.

Як радник він заявив, що курс на євроатлантичну інтеграцію прописаний в Конституції і його ніхто не переглядає і він проти такого. На Заході зараз, за словами Арестовича, "спробують зіграти в дружбу з РФ проти Китаю, такі люди навіть є в адміністрації Байдена.

"Ми робимо планову діяльність щодо багатьох країн світу, вивчаємо цивілізаційний досвід. І коли ми говоримо про Китай або дзвінок Сі Цзіньпіну або поїздку Арахамії в КНР, де говорить, що ми повинні перейняти їхній досвід, він говорить не про політичний досвід, а про досвід державного будівництва — економічний, цивілізаційний, який визнається, зокрема, на Заході", — підкреслив Арестович.

Тому про зміну зовнішньої політики не йдеться.

В ефірі телеканалу Дім, Арестович заявляв, що якщо Захід захоче дружити з РФ, то Україна "розвернеться на схід".

Нагадаємо, Арестович заявляв, що воду в Крим можна поміняти на виведення військ і повернення ОРДЛО під контроль України.