Воду в Крим можна міняти на виведення військ із Донбасу та повернення ОРДЛО, — Офіс президента

За словами радника глави ОПУ, зараз сценарії про запуск води в Крим "пхають експерти, на яких не лежить відповідальність за реалізацію політики".

Україна може зважитися на відновлення поставок води в анексований Крим у тому випадку, якщо Росія піде на дуже серйозні поступки.

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Про це в інтерв'ю виданню Телеграф розповів спікер української делегації в ТКГ, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

Співрозмовник спікера української делегації зазначив, що останнім часом частіше почало порушуватися питання про постачання води до Криму через Північно-Кримський канал.

"Чи можемо ми говорити, що позиція влади в цьому питанні остаточна чи існують сценарії, при яких ми можемо пустити воду на півострів?" — задався питанням журналіст, на що радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, позиція щодо води в Крим може змінитися з точки зору дуже серйозних поступок із боку Росії.

"Вона може змінитися тільки з точки зору дуже серйозних поступок із боку Росії, наприклад, воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ із Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах. Теоретично ми могли б на це піти, але Росія готова виводити? Навіщо вона витрачала ці ж роки, тисячі життів, санкції?" — підкреслив Арестович в інтерв'ю журналістам.

Разом із цим, радник голови Офісу президента зазначив, що зараз сценарії про запуск води в Крим "пхають експерти, на яких не лежить відповідальність за реалізацію політики".

За словами Олексія Арестович, до приходу в ОПУ він сам міг обговорювати сценарії відновлення поставок води в Крим за Північно-Кримським сценарієм, але зараз він бере участь в реалізації остаточних рішень.

"Наразі про воду в Крим може йтися тільки в сценаріях, які сунуть експерти, на яких не лежить відповідальність за реалізацію політики. Ось я міг раніше про такі сценарії розмовляти. Як тільки прийшов в офіс, я почав брати участь в реалізації рішень, і вже так говорити не буду", — підсумував спікер української делегації в ТКГ в інтерв'ю Телеграфу.

Раніше Фокус розповідав, що в Офісі президента попередили про можливу ліквідацію Володимира Зеленського. За словами радника глави ОПУ Олексія Арестович, Зеленський переступив через інтереси багатьох впливових людей і його можуть "ліквідувати".

Також Фокус повідомляв, що вода потекла в Крим через дамбу Північно-Кримського каналу, що руйнується. Гребля вже не справляється з напором, а нову так і не добудували, але окупаційні власті побоюються отруєння через воду.