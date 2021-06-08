"Надо будет прятать семью": в Офисе президента предупредили о возможной ликвидации Зеленского

По словам советника главы Офиса президента, украинцы ошибаются, называя главу государства "клоуном".

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы ОПУ Алексей Арестович предупредил, что президент Владимир Зеленский переступил через интересы многих влиятельных людей и его могут "ликвидировать".

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Об этом он заявил в интервью изданию Телеграф.

Так, Алексей Арестович окрестил "клоунами" тех украинцев, которые так называют Владимира Зеленского.

По его словам, в Российской Федерации уже осознали, что Владимир Зеленский — не клоун, и скоро об этом поймут на Западе и внутри украинской оппозиции.

Более того, как утверждает спикер украинской делегации в ТКГ, президент Украины перешел уже красную линию, переступив через интересы влиятельных людей, что речь может зайти о физической ликвидации главы государства.

"Вот Зеленского называют клоуном…Я вам скажу такую вещь — те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Они очень сильно ошибаются. Дело в том, что это уже поняли в России и через год примерно окончательно поймет Запад и наша внутренняя оппозиция. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, одновременно контрабандистам, одновременно "ворам в законе" и одновременно Путину. Это надо яйца иметь, понимаете? Он способен на поступки. По моим оценкам он перешел уже красную линию, за которой невозврат, потому что он такому количеству людей перешел их интересы, что речь уже может пойти о физической ликвидации, если не сейчас, то потом. Потому что те люди не прощают таких вещей. Он же не всю жизнь будет президентом, правильно? И как его не охраняй, надо будет прятать семью, родителей", — заявил Алексей Арестович в интервью журналистам.

Ранее Фокус сообщал, что глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. В ходе беседы президенты обсудили ряд вопросов, в том числе — обострение ситуации на Донбассе и вдоль украинско-российской границы.

Также Фокус рассказывал, что Джо Байден в ходе разговора с Зеленским пригласил его с визитом в США. Официальный визит президента Украины в США может состояться уже этим летом.