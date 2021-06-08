"Треба буде ховати сім'ю": в Офісі президента попередили про можливу ліквідацію Зеленського

За словами радника голови Офісу президента, українці помиляються, називаючи голову держави "клоуном".

Речник української делегації в ТКГ і радник голови ОПУ Олексій Арестович попередив, що президент Володимир Зеленський переступив через інтереси багатьох впливових людей і його можуть "ліквідувати".

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Про це він заявив в інтерв'ю виданню Телеграф.

Так, Олексій Арестович охрестив "клоунами" тих українців, які так називають Володимира Зеленського.

За його словами, у Російській Федерації вже усвідомили, що Володимир Зеленський — НЕ клоун, і скоро про це зрозуміють на Заході і всередині української опозиції.

Більше того, як стверджує спікер української делегації в ТКГ, президент України перейшов уже червону лінію, переступивши через інтереси впливових людей, що мова може зайти про фізичну ліквідацію голови держави.

"Ось Зеленського називають клоуном ... Я вам скажу таку річ — ті, хто вважає Зеленського клоуном, самі клоуни. Вони дуже сильно помиляються. Справа в тому, що це вже зрозуміли в Росії і через рік приблизно остаточно зрозуміє Захід і наша внутрішня опозиція. Клоун ніколи не оголосить війну одночасно олігархам, одночасно контрабандистам, одночасно "злодіям у законі" й одночасно Путіну. Це треба яйця мати, розумієте? Він здатний на вчинки. За моїми оцінками, він перейшов уже червону лінію, за якою неповернення, тому що він такій кількості людей перейшов їхні інтереси, що мова вже може піти про фізичну ліквідацію, якщо не зараз, то потім. Тому що ті люди не прощають таких речей. Він же не все життя буде президентом, правильно? І як його не охороняй, треба буде ховати сім'ю, батьків", — заявив Олексій Арестович в інтерв'ю журналістам.

Раніше Фокус повідомляв, що голова держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. У ході бесіди президенти обговорили ряд питань, у тому числі — загострення ситуації на Донбасі і вздовж українсько-російського кордону.

Також Фокус розповідав, що Джо Байден під час розмови із Зеленським запросив його з візитом у США. Офіційний візит президента України в США може відбутися вже цього літа.