Вода потекла в Крым через разрушающуюся дамбу Северо-Крымского канала (видео)

Спустя семь лет временная плотина уже не справляется с напором, а новую так и не достроили. Оккупанты пока не спешат радоваться из-за боязни отравиться.

Вода из Днепра потекла по Северо-Крымскому каналу на полуостров, пробив мешочную дамбу в Херсонской области. Подробности в комментарии "5 каналу" рассказала Наталья Тарапун, руководитель отдела водопользования Управления каналом.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В 2014 году херсонские фермеры совместными усилиями построили дамбу из мешков с песком и земли, долгое время она блокировала Северо-Крымский канал на 91-м километре и не давала воде течь в Крым, теперь же в ней появилась течь. Пока через заграждение проникает только небольшой ручей, однако со временем вода может расширить дыру, и тогда поток хлынет на оккупированную территорию.

[ + – ] Недостроенная новая дамба Северо-Крымского канала на Херсонщине Фото: krymr.org

В 2015 году в Украине за бюджетные средства начали строить новую плотину, призванную перекрыть поставку воды на оккупированный полуостров, однако за шесть лет объект так и не закончили. По словам Натальи Тарпун, шлюзы сейчас закрыты, однако дамба не готова к эксплуатации.

Оккупационные власти уже давно жалуются на нехватку воды в Крыму, но пока не спешат радоваться протечке дамбы. Депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко считает, что вода может быть грязной и опасной для питья, ведь в 2014 году в Крыму появилась угроза заражения канала и Симферопольского хранилища химикатами.

"Были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится", — отметил парламентарий.

Гидролог Михаил Болгов из Российской академии наук заявил каналу "360", что вся вода, которая вытекает в Днепри из Каховского водохранилища, опасна для употребления. В то же время, он исключил попадание в Северо-Крымский канал зараженной воды из Чернобыльской зоны.

"Это водохранилище собирает все отходы, которые идут в Днепр со сточными водами, поэтому вода там не лучшего качества", — утверждает ученый.

Ранее постпред президента Украины рассказал о намерении достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачи воды в Крым до окончания оккупации. По его словам, плотина также улучшит мелиорацию сельскохозяйственных угодий в Херсонской области.

Писали также, что российское судно бурит скважины в Азовском море в поисках воды для Крыма. Как предполагают ученые, под ним могут оказаться большие запасы.