После деоккупации полуострова дамба будет демонтирована.

Киев хочет достроить на 107-м километре Северо-Крымского канала дамбу. С одной стороны, она сделает невозможной подачу воды по каналу в Крым до его деоккупации. С другой – улучшит меры по мелиорации Херсонщины. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Он подчеркнул, что "Украина не восстановит подачу воды на полуостров до момента его деоккупации".

Напомним, в сентябре 2016 года сообщалось, что до весны 2017 года в Херсонской области планируют завершить строительство стационарной капитальной дамбы на 107-м километре Северо-Крымского канала. "Мы понимаем, что поливной сезон для рисоводов начинается в апреле, а Северо-Крымский канал заполняется днепровской водой в марте. То есть, мы до марта должны обеспечить сооружение для подачи воды по Северо-Крымскому каналу", – говорил директор Одесской объединенной дирекции строительства водохозяйственных объектов, которая занимается строительством этой дамбы, Георгий Бузиян.

По словам тогдашнего главы Херсонской областной администрации Андрея Гордеева, эта дамба строится с 2015 года. "Мы получим в Чаплинском районе плюс 7 тысяч гектаров на орошении, получим возможность ведения рисоводства в Каланчакском районе и возможность зарыбления прудов, которые там уже высохли", – отметил он.

Согласно информации Бузияна, сметная стоимость капитальной дамбы составляет почти 16 млн грн. "Объем работ, который мы должны выполнить, достаточно большой. Придется переработать около 20-25 тыс. кубометров грунта, завершить строительство автомобильного и пешеходного мостов, строительство галереи для установления подъемных механизмов, строительство помещения для обслуживающего персонала", – рассказывал он.

В сентябре 2020 года украинский МИД заявил, что потребность в водных ресурсах в Крыму растет на фоне колонизации полуострова – стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики изменения демографической ситуации. Такие действия государства-оккупанта является военным преступлением. Их цель – заселение украинской территорию гражданами РФ, которые являются лояльными к экспансивной политики своего государства. Таким образом пытаются закрепить незаконную оккупацию.

Обеспечение водой населения временно оккупированного Крыма, как и другими ресурсами, продуктами питания и медицинскими материалами, в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, полностью относится к обязанностям государства-оккупанта, в данном случае – Российской Федерации.