"Ніякої води в Крим". У Зеленського хочуть добудувати дамбу, щоб перекрити Північно-Кримський канал

Після деокупації півострова дамбу демонтують.

Київ хоче добудувати на 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу дамбу. З одного боку, вона унеможливить подачу води по каналу в Крим до його деокупації. З іншого — поліпшить заходи з меліорації Херсонщини. Про це повідомив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Він підкреслив, що "Україна не відновить подачу води на півострів до моменту його деокупації".

Нагадаємо, у вересні 2016 року повідомлялося, що до весни 2017 року Херсонської області планують завершити будівництво стаціонарної капітальної дамби на 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу. "Ми розуміємо, що поливний сезон для рисівників починається у квітні, а Північно-Кримський канал заповнюється дніпровською водою у березні. Тобто, ми до березня маємо забезпечити спорудження для подачі води Північно-Кримським каналом", — говорив директор Одеської об'єднаної дирекції будівництва водогосподарських об'єктів, яка займається будівництвом цієї дамби, Георгій Бузіян.

За словами тодішнього голови Херсонської обласної адміністрації Андрія Гордєєва, ця дамба будується з 2015 року. "Ми отримаємо в Чаплинському районі плюс 7 тисяч гектарів на зрошення, отримаємо можливість ведення рисівництва в Каланчацькому районі і можливість зариблення ставків, які там вже висохли", — зазначив він.

Згідно з інформацією Бузіян, кошторисна вартість капітальної дамби становить майже 16 млн грн. "Обсяг робіт, який ми повинні виконати, досить великий. Доведеться переробити близько 20-25 тис кубометрів грунту, завершити будівництво автомобільного та пішохідного мостів, будівництво галереї для встановлення підйомних механізмів, будівництво приміщення для обслуговувального персоналу", — розповідав він.

У вересні 2020 року український МЗС заявив, що потреба у водних ресурсах в Криму зростає на тлі колонізації півострова — стрімкого зростання населення у межах цілеспрямованої політики зміни демографічної ситуації. Такі дії держави-окупанта є військовим злочином. Їх мета — заселення української території громадянами РФ, які є лояльними до експансивної політики своєї держави. Таким чином намагаються закріпити незаконну окупацію.

Забезпечення водою населення тимчасово окупованого Криму, як і іншими ресурсами, продуктами харчування та медичними матеріалами, відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, повністю належить до обов'язків держави-окупанта, у цьому випадку — Російської Федерації.