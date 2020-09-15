Вода в Крым – только после ухода оккупантов, – заявление МИДа

Украинский МИД напомнил норму Конвенции 1949 года, согласно которой обеспечение населения всем необходимым для жизни является обязанностью оккупационных властей.

Российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды для ускоренного развития военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса, говорится в комментарии МИД Украины.

Потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова – стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики изменения демографической ситуации в Крыму. Такие действия государства-оккупанта является военным преступлением, считает МИД. Их цель – заселение украинской территорию гражданами РФ, которые являются лояльными к экспансивной политики своего государства. Таким образом пытаются закрепить незаконную оккупацию.

Обеспечение водой населения временно оккупированного Крыма, как и другими ресурсами, продуктами питания и медицинскими материалами, в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, полностью относится к обязанностям государства-оккупанта, в данном случае – Российской Федерации.

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В МИД отмечают, что "любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украиной в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права". Очевидно, они нужны для того, чтобы назначить виновного за тяжесть расходов, которые "несет РФ уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыма и развертывания масштабной милитаризации полуострова, за которую платят российские налогоплательщики".

Напомним, нынешний год стал одним из самых засушливых для Крымского полуострова. Зимой не было снега, весной – практические не было дождей. Считается, что это самая сильная засуха за последние 100 лет.

В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось 20% запасов воды. По данным оккупационной администрации полуострова, водохранилища заполнены в несколько раз ниже плановой нормы. Поэтому местные "власти" приняли решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей Крыма лежит как на России, так и на Украине.