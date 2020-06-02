В крымских водохранилищах скопилось на 110 млн кубометров меньше воды, чем в прошлом году
2020-06-02 11:32:24
Причиной этому послужили незначительные осадки в мае и малоснежная зима, которая привела к низкому уровня воды в бассейнах основных рек
Неравномерные и незначительные осадки в Крыму привели к тому, что в местных водохранилищах у началу лета скопилось значительно меньше воды, чем в предыдущие годы.
Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на упрраление по гидрометеорологии оккупационной администрации Крыма.
Так, по данным управления, общий запас воды в водохранилищах к началу нынешнего лета оказался на 110,14 млн кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года.
"Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 миллионов кубических метров, что на 9,62 миллиона меньше, чем месяц назад", – говорят также в управлении.
К недостаче воды в водохранилищах также могла привести малоснежная зима, которая способствовала "ранней, нехарактерной для этого времени года, межени" (низкого уровня воды) в бассейнах основных рек.
Также метеорологи добавили, что при сохранении неблагоприятной синоптической обстановки во второй половине июня пересохнет река Черная выше Чернореченского водохранилища.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале марта премьер Шмыгаль в эфире ТК 1+1 заявил: "Вопрос подачи воды в Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму". После этого он у себя в Facebook добавил, что в шумной студии "потерялись" слова о разделении воды, чтобы она не пошла россиянам на военные базы.
- Россияне сразу ответили по заявлению Шмыгаля: Это точечные заявления. На поставки не рассчитываем.
- 6 марта Шмыгаль с трибуны Рады еще раз объяснил свою позицию по подаче воды в Крым: "Украинцам будем поставлять воду хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями". Но речи о промышленных и военных объектах не идет.