Украина не будет восстанавливать водоснабжение аннексированного Крыма, – представитель Зеленского
2020-02-05 11:00:19
Водоснабжение Крыма не будет восстановлено до деоккупации полуострова
Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич опроверг информацию о возможном восстановлении водоснабжения аннексированного Крыма. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, 11–12 февраля парламентский комитет по правам человека действительно совершит выезд в Херсонскую область для ознакомления с вопросами оккупированных территорий АР Крым и Севастополем. В ходе визита также запланировано посетить контрольно-пропускной пункт "Каланчак" и дамбу перекрытого Северо-Крымского канала. Но эта поездка не связана с вопросом водоснабжения.
"В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения Крыма и связанного с этим "визита комиссии из Киева", отметим, что эта информация не соответствует действительности", – написал Кориневич.
Он добавил, что вода в Крым пойдет только после деоккупации полуострова.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти обеспечат жильем около пятисот семей крымских татар.
- "Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуостров для отдыха приехали около 1,1 миллиона украинцев.
- США расширили санкции против России из-за аннексии Крыма в 2014 году.