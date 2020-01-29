США расширили санкции против России, – плата за Крым
2020-01-29 22:08:25
В список включены новые "официальные лица" Крыма и компания, которая перевозит пассажиров на полуостров по железной дороге
США расширили санкции против России из-за аннексии Крыма в 2014 году. Об этом говорится в сообщении на сайте американского минфина.
В санкционный список добавлены восемь физических лиц и транспортная компания "Гранд сервис экспресс".
Санкции введены в отношении таких "официальных лиц":
- председателя совета министров Крыма Юрия Гоцанюка;
- председателя заксобрания Севастополя Владимира Немцева;
- члена Совета федерации РФ от Севастополя Екатерины Алтабаевой;
- председателя горизбиркома Севастополя Сергея Даниленко;
- заместителя председателя горизбиркома Севастополя Лидии Басовой;
- начальника отдела организации избирательного процесса горизбиркома Севастополя Екатерины Пырковой;
- секретаря севастопольского отделения партии «Единая Россия» Михаила Развожаева;
- гендиректора "Гранд сервис экспресса" Александра Ганова.
"Гранд сервис экспресс" сейчас является единственным оператором железнодорожных пассажирских перевозок в Крым. Как ранее говороили в компании, они не боятся санкций, так как работают в рублевой зоне и зарубежных кредитов не имеют.
Напомним, что накануне министры ЕС решили добавить в санкционный список семь человек, которые принимали участие в организации региональных выборов в аннексированном Крыму в сентябре прошлого года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава представительства России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что российская делегация прекратит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в случае утверждения малейших санкций против нее.
- Результаты опроса, проведенного Quinnipiac University, показывают, что больше половины американских избирателей (53%) не верят президенту Дональду Трамп у, когда он говорит о своей политике в отношении Украины.