США расширили санкции против России, – плата за Крым

2020-01-29 22:08:25

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В список включены новые "официальные лица" Крыма и компания, которая перевозит пассажиров на полуостров по железной дороге

 

США расширили санкции против России из-за аннексии Крыма в 2014 году. Об этом говорится в сообщении на сайте американского минфина. 

В санкционный список добавлены восемь физических лиц и транспортная компания "Гранд сервис экспресс".

Санкции введены в отношении таких "официальных лиц":

  • председателя совета министров Крыма Юрия Гоцанюка;
  • председателя заксобрания Севастополя Владимира Немцева;
  • члена Совета федерации РФ от Севастополя Екатерины Алтабаевой;
  • председателя горизбиркома Севастополя Сергея Даниленко;
  • заместителя председателя горизбиркома Севастополя Лидии Басовой;
  • начальника отдела организации избирательного процесса горизбиркома Севастополя Екатерины Пырковой;
  • секретаря севастопольского отделения партии «Единая Россия» Михаила Развожаева;
  • гендиректора "Гранд сервис экспресса" Александра Ганова.

"Гранд сервис экспресс" сейчас является единственным оператором железнодорожных пассажирских перевозок в Крым. Как ранее говороили в компании, они не боятся санкций, так как работают в рублевой зоне и зарубежных кредитов не имеют.

Напомним, что накануне министры ЕС решили добавить в санкционный список семь человек, которые принимали участие в организации региональных выборов в аннексированном Крыму в сентябре прошлого года.

Как ранее сообщал Фокус:

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