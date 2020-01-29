Больше половины американцев не верят словам Трампа об Украине, – опрос
2020-01-29 18:22:07
54% респондентов убеждены, что президент США злоупотребил своими полномочиями в действиях относительно Украины
Результаты опроса, проведенного Quinnipiac University, показывают, что больше половины американских избирателей (53%) не верят президенту Дональду Трамп у, когда он говорит о своей политике в отношении Украины.
40% опрошенных считают, что Трамп говорит правду про свои действия в отношении нашей страны, тогда так 57% избирателей считают, что Трамп должен предоставить более детальную информацию о своей политике на украинском направлении.
54% респондентов убеждены, что Трамп злоупотреблял своими полномочиями в своих действиях относительно Украины, 42% – придерживаются противоположного мнения.
52% считают, То, что Трамп препятствовал Конгрессу в расследовании его действий по отношению к Украине считают. 42% считают, что он этого не делал.
52% избирателей считают решение Трампа задержать помощь Украине ошибочным. 34% респондентов убеждены, что этот шаг был оправданным.
В ответах на вопрос о том, следует ли отстранять Трампа от должности, американские избиратели по-прежнему разделены: 48% говорят, что Сенат не должен отстранять Трампа от должности, а 47% придерживаются противоположного мнения.
Опрос проведен 22-27 января, в нем приняли участие 1905 зарегистрированных избирателей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Около половины американцев (51%) считают, что Сенат должен проголосовать за отстранение президента Дональда Трампа от должности. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного по заказу CNN компанией SSRS.
- Экс-советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США лично приостановил выделение военной помощи Украине, чтобы добиться проведения украинскими властями расследования деятельности против Джо Байдена.