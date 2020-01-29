Больше половины американцев не верят словам Трампа об Украине, – опрос

54% респондентов убеждены, что президент США злоупотребил своими полномочиями в действиях относительно Украины

Результаты опроса, проведенного Quinnipiac University, показывают, что больше половины американских избирателей (53%) не верят президенту Дональду Трамп у, когда он говорит о своей политике в отношении Украины.

40% опрошенных считают, что Трамп говорит правду про свои действия в отношении нашей страны, тогда так 57% избирателей считают, что Трамп должен предоставить более детальную информацию о своей политике на украинском направлении.

54% респондентов убеждены, что Трамп злоупотреблял своими полномочиями в своих действиях относительно Украины, 42% – придерживаются противоположного мнения.

52% считают, То, что Трамп препятствовал Конгрессу в расследовании его действий по отношению к Украине считают. 42% считают, что он этого не делал.

52% избирателей считают решение Трампа задержать помощь Украине ошибочным. 34% респондентов убеждены, что этот шаг был оправданным.

В ответах на вопрос о том, следует ли отстранять Трампа от должности, американские избиратели по-прежнему разделены: 48% говорят, что Сенат не должен отстранять Трампа от должности, а 47% придерживаются противоположного мнения.

Опрос проведен 22-27 января, в нем приняли участие 1905 зарегистрированных избирателей.

Как ранее сообщал Фокус:

Около половины американцев (51%) считают, что Сенат должен проголосовать за отстранение президента Дональда Трампа от должности. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного по заказу CNN компанией SSRS.