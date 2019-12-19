Трампа с ног не собьешь. Чем закончится импичмент президента США

Демократы в Палате представителей проголосовали за импичмент Трампа. Фокус разбирался в том, что будет дальше и чем это грозит

В среду, 18 декабря, Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту Дональда Трампа. Его обвинили сразу по двум статьям – злоупотреблении властью в вопросе давления на Украину, а также в препятствовании расследованию импичмента Конгрессом.

Дебаты по существу в Палате продолжались на протяжении 10 часов, во время которых республиканцы и демократы обсуждали статьи импичмента. К голосованию конгрессмены приступили около 20:30 по местному времени (01:30 по Гринвичу).

Первую статью обвинения поддержали 230 конгрессменов, против проголосовали 197. Вторую часть обвинений поддержали 229 голосов при необходимых 216. Были против 198 конгрессменов, еще один – воздержался.

Ни один член Республиканской партии в Палате не поддержал импичмент, лишь бывший республиканец Джастин Амаш из Мичигана, который стал независимым конгрессменом, проголосовал "за".

Так, Трамп стал третьим президентом в истории США, наравне с Эндрю Джонсоном и Биллом Клинтоном, за импичмент которых проголосовала Палата.

"Он не оставил нам выбора"

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая занимает ключевую роль в расследовании импичмента, сообщила, что президент просто не оставил выбора конгрессменам. Также она добавила, что "видение основателей республики находится под угрозой из-за действий Белого дома".

"Если мы не будем действовать сейчас, то не сможем выполнить своих обязанностей. Трагично, что безрассудные действия президента делают импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора", – заявила Пелос.

Представитель демократов Джо Кеннеди, внучатый племянник президента Джона Ф. Кеннеди, в своей речи обратился с собственным детям, чтобы объяснить свое решение проголосовать за импичмент.

"Дорогие Элли и Джеймс, об этом моменте вы прочтете в своих книгах по истории. Сегодня я буду голосовать за импичмент президенту Соединенных Штатов, и я хочу, чтобы вы знали, почему. Он нарушил наши законы. Он угрожал нашей безопасности. Он злоупотребил самым высоким, самым священным постом в нашей стране", – заявил Кеннеди.

В свою очередь, главный республиканец в Судебном комитете Дуг Коллинз обвинил демократов в проведении несправедливого и незаконного расследования.

"Этот импичмент основан на предположениях. Импичмент поднимает вопрос, что на самом деле продается американскому народу", – заявил Коллинз.

Республиканец Барри Лаудермилк сравнил процесс импичмента с судьбой Иисуса Христа.

"Во время фиктивного процесса Понтий Пилат предоставил Иисусу больше прав, чем демократы в этом процессе", – сообщил республиканец.

Также по всей стране, за 24 часа до голосования, протестующие вышли на улицы, чтобы поддержать импичмент. В Нью-Йорке на Таймс-сквер собрались сотни активистов, скандировавших: "Скажите, кто выше закона? Никто не выше закона!".

Как отреагировал Трамп

Во время дебатов по импичменту в Палате представителей Трамп публиковал несколько гневных твитов. Так, он назвал аргументы Демократической партии "ужасной ложью радикально левых" и обвинил в "нападении на Республиканскую партию".

"Демократы заявили о своей глубокой ненависти и презрении к американскому избирателю. Они пытались привлечь меня к ответственности с первого дня. Они пытались привлечь меня к ответственности еще до того, как началась моя избирательная кампания", – сказал Трамп своим сторонникам.

Также президент предпринял попытку экстраординарного вмешательства накануне голосования в Палате, написал гневное письмо спикеру Пелоси, в котором обвинил ее в объявлении "открытой войны против американской демократии".

Что пишут СМИ

Тема импичмента также широко обсуждалась и в СМИ. Так, американское издание The Wall Street Journal опубликовало мнение о том, что голосование за импичмент было глупостью со стороны демократов.

"В среду вечером конгрессмены Палаты представителей проголосовали за то, чтобы привлечь к ответственности Дональда Трампа, но, не считая пятерок от СМИ, чего они добились?", – задается вопросом автор статьи.

По его мнению, демократам не удалось убедить страну в своей правоте, также был установлен "низкий стандарт для импичмента президента".

"Трамп будет оправдан в Сенате, и демократы возможно, помогли ему выиграть следующие выборы. Поздравляем демократов", – говорится в статье.

Washington Post обратила внимание на то, как за последние месяцы Республиканская партия сплотилась вокруг Трампа.

"Защита, которую они (республиканцы, – ред.) продемонстрировали в течение последних трех месяцев, и особенно в среду, действительно укрепила их связь", – пишет автор статьи.

Также он подчеркивает, что "Трамп не был сбит с ног, по крайней мере политически".

"Пока неясно, что импичмент даст демократам, но видно, что Трампу он боли не причинит", – говорится в материале.

Согласно опросам FiveThirtyEight, уровень одобрения Трампа в среднем составляет 43,3%, что является самым высоким показателем с марта 2017 года. Скорее всего, Трамп не будет смещен со своего поста, и Пелоси переживает, что импичмент может негативно сказаться на самих демократах, подобно тому, как импичмент Клинтона повлиял на республиканцев в 1998 году.

"Мы еще далеки от того, чтобы говорить о реальном вреде импичмента для демократов в 2020 году, но примечательно, что проведенное расследование не уменьшило поддержку Трампа", – говорится в статье.

Еще одно американское издание New York Times не отрицает, что демократы также играют в политику, как республиканцы. Но первые, по крайней мере, проводили слушания, рассматривали доказательства и делали все возможное, чтобы узнать правду.

"Суть в том, что импичмент в Палате представителей вряд ли защитит страну от злоупотребления властью Дональда Трампа, так как его однопартийные лидеры ценят свою власть больше, чем те принципы, которые, по их словам, они отстаивают", – пишет издание.

По мнению автора, единственный способ защитить американскую демократию – это привести в политику тех, кто ценит ее и голосовать за них.

Освещали импичмент и в Европе, например, испанское издание El Pais опубликовала обзор предыдущих попыток привлечь к ответственности предыдущих президентов США. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung's опубликовала статью, в которой подчеркнула, что демократы "рискуют всем", запустив импичмент. А итальянская La Repubblica считает, что импичмент негативно повлияет на период подготовки к выборам 2020 года.

Что дальше?

Дальнейший судебный процесс по импичменту в Сенате должен будет начаться уже в 2020 году. Большинство в Верхней палате принадлежит Республиканской партии, что делает почти невозможной ситуацию, в которой сенаторы проголосуют за импичмент Трампу.

Более того, лидер республиканского большинства Митч Макконнелл уже заявил, что сенаторы-республиканцы будут действовать "в полной координации" с командой президента во время предстоящего судебного процесса. Демократы же настаивают, что сенаторы обязаны выступать в качестве беспристрастных присяжных.

После голосования спикер Пелоси не исключила, что демократы Палаты могут отложить отправку статей об импичменте в Сенат, чтобы попытаться навязать свои условия для судебных заседаний.