Выборы в Крыму: ЕС расширил санкции против России

Министры ЕС решили добавить 7 людей к режиму санкций

Министры ЕС решили добавить в санкционный список семь человек, которые принимали участие в организации региональных выборов в аннексированном Крыму в сентябре прошлого года.

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Министры ЕС решили добавить 7 людей к режиму санкций в отношении людей/субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом, а также с выборами в России, которые прошли там в сентябре. Список теперь содержит 177 человек и 44 субъекта", – говорится в сообщении.

Санкции заключаются в добавлении нескольких лиц в черный список, тех, кому запрещен въезд в ЕС и чьи активы на территории Евросоюза будут заморожены.

Источник российского агентства ТАСС подтвердил информацию, что Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза согласовал санкции против ряда российских чиновников.

Решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.

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