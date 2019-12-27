Украина потеряет из-за новых санкций РФ более 30 миллионов долларов, – СМИ

2019-12-27 11:57:44

205 0

Наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров

Из-за новых ограничений РФ против украинских промышленников, Украина может потерять 1,3% экспорта в Россию на сумму 31,2 миллиона долларов.

Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет Экономическая правда.

Кроме того, российская сторона запретила экспортировать в Украину бумагу и картон для утилизации, что составляет 0,4% от импорта всех российских товаров в Украину и эквивалентно 21,4 миллионам долларов. Украина получала почти половину этих товаров из России.

Эмбарго России распостраняется на украинские грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкозу, фруктозу, котлы и радиаторы центрального отопления, части насосов.

По данным издания, наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины) – 16,1 миллиона долларов, и рынок котлов для центрального отопления – 8,7 миллиона долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...