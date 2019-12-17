Кабмин планирует расширить санкции против России

Санкции планируют ввести на три года

Кабинет министров Украины планирует расширить персональные санкции, связанные с вооруженной агрессией России.

Об этом сказано на Правительственном портале.

В течение месяца Кабмин должен разработать и вынести на рассмотрение СНБО новые персональные экономические санкции против компаний, связанных с поставкой материалов для оборонно-промышленного комплекса России.

Санкции планируют ввести на три года.

Санкции будут применять в отношении юридических лиц зарегистрированных как в России, так и на оккупированных территориях.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому, что сохранит санкции против России.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что пока отсутствуют причины для смягчения санкций ЕС в отношении России.