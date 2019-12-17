Кабмин планирует расширить санкции против России
2019-12-17 12:55:08
Санкции планируют ввести на три года
Кабинет министров Украины планирует расширить персональные санкции, связанные с вооруженной агрессией России.
Об этом сказано на Правительственном портале.
В течение месяца Кабмин должен разработать и вынести на рассмотрение СНБО новые персональные экономические санкции против компаний, связанных с поставкой материалов для оборонно-промышленного комплекса России.
Санкции планируют ввести на три года.
Санкции будут применять в отношении юридических лиц зарегистрированных как в России, так и на оккупированных территориях.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому, что сохранит санкции против России.
- Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что пока отсутствуют причины для смягчения санкций ЕС в отношении России.
- Президент Украины Владимир Зеленский накануне призвал Европейский Совет продлить антироссийские санкции.
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