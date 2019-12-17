Кабмин планирует расширить санкции против России

2019-12-17 12:55:08

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Санкции планируют ввести на три года

Кабинет министров Украины планирует расширить персональные санкции, связанные с вооруженной агрессией России.

Об этом сказано на Правительственном портале.

В течение месяца Кабмин должен разработать и вынести на рассмотрение СНБО новые персональные экономические санкции против компаний, связанных с поставкой материалов для оборонно-промышленного комплекса России.

Санкции планируют ввести на три года.

Санкции будут применять в отношении юридических лиц зарегистрированных как в России, так и на оккупированных территориях.

Как ранее сообщал Фокус:

 
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